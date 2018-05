Oplossing voor dorstig Kaapstad: ijsberg van Zuidpool verslepen

Kaapstad kampt al drie jaar met droogte. Dus nu zijn de zoetwater reservoirs van de stad uitgeput en mag iedere burger of toerist nog maar heel weinig water gebruiken. Er wordt nu serieus gekeken naar de mogelijkheid om een ijsberg van de Zuidpool naar Zuid Afrika te verslepen. Een van de vele ijsbergen eentje van rond de 70 ton krijgt dan een soort jas aan en kan zo worden versleept door een olietanker, geassisteerd door 2 zeer krachtige sleepboten.



Berger Nick Sloane, die in 2014 ook de Costa Concordia weer vlot trok, heeft berekend dat het mogelijk is. De operatie is ingewikkeld en kostbaar, maar het water is gratis. Het alternatief zoutwater omzetten in drinkwater is vermoedelijk duurder. Een ijsberg voorziet het gebied rond Kaapstad voor minstens een jaar van water. Sloane heeft de 130 miljoen dollar voor een proef bijna bij elkaar en de autoriteiten uit Kaapstad zijn zeer geinteresseerd.

kan dat niet met verdamping? Verbazingwekkend dat met de huidige technologie er nog steeds geen eenvoudige goedkope manier is om op grote schaal zout zeewater in zoet drinkwater om te zettenkan dat niet met verdamping?

Door het in stand houden van lage druk kan het water bij lagere temperaturen verdampen. Hierdoor kan relatief koud koelwater (ca 40°C) gebruikt worden. Dit wordt veel op schepen gebruikt. Behalve voor het onderhoud van de installatie en de pompen is dat "gratis".

Verder bestaat de mogelijkheid van "omgekeerde osmose". Hierbij wordt zeewater onder druk door een moleculair filter geperst. Deze methode is populair bij installaties waar te weinig koelwater aanwezig is.



Bij het artikel: 70 ton is absoluut niets. Reken een gemiddeld verbruik van 100 liter per dag per persoon (in Nederland ligt het iets hoger) en één persoon heeft net twee jaar genoeg aan.

Er zullen nogal wat nulletjes bij moeten komen, vermoed ik.



Laatste edit 03-05-2018 14:40 @jero : Jazeker. Kost ongeveer één liter brandstof per liter water. Niet echt goedkoop dus. Toch gebeurt het in landen als Saoedi Arabië op vrij grote schaal.Door het in stand houden van lage druk kan het water bij lagere temperaturen verdampen. Hierdoor kan relatief koud koelwater (ca 40°C) gebruikt worden. Dit wordt veel op schepen gebruikt. Behalve voor het onderhoud van de installatie en de pompen is dat "gratis".Verder bestaat de mogelijkheid van "omgekeerde osmose". Hierbij wordt zeewater onder druk door een moleculair filter geperst. Deze methode is populair bij installaties waar te weinig koelwater aanwezig is.Bij het artikel: 70 ton is absoluut niets. Reken een gemiddeld verbruik van 100 liter per dag per persoon (in Nederland ligt het iets hoger) en één persoon heeft net twee jaar genoeg aan.Er zullen nogal wat nulletjes bij moeten komen, vermoed ik.

Laatste edit 03-05-2018 15:03 @Emmo : Klopt als een zwerende vinger. In het artikel van CNN hebben ze het over een ijsberg van 70000 ton - dat scheelt al weer 3 nullen. Maar ook die berekening kan ik niet helemaal volgen. Ze beweren dat je daarmee 150 miljoen liter water per dag voor een heel jaar mee kunt regelen. 70000 ton water is bij mij 70 miljoen liter water. Niet 365 x 150 miljoen. Tenzij die Amerikanezen een andere definitie van ton aan houden en het niet over "metric tonnes" hebben.

