Tamsin uit bios gezet om harde lach: Het was vernederend

In Engeland is ophef ontstaan over de 25-jarige Tamsin Parker. De vrouw met asperger werd een Londense bioscoop uitgezet vanwege haar harde lach. Haar moeder walgt van de actie.''Ik ben geschokt en walg ervan. Het was vernederend", zegt Lydia Parker, de moeder van Tamsin, tegen de BBC. Ze vertelt dat haar dochter in tranen was toen ze haar ging ophalen bij de bioscoop van het Britse Filminstituut, waar het vervelende voorval gebeurde. "Er is duidelijk een gebrek aan kennis over mensen met autisme."Tamsin was naar de film The Good, the Bad and the Ugly. "Ze lachte heel hard bij de grappige stukjes, maar het was niet ongepast", zegt Lloyd Sheperd, die ook in de zaal zat. Volgens hem schreeuwde een andere filmbezoeker naar de vrouw en stapten anderen daarna naar medewerkers om te klagen over Tamsins gelach.Hierna werd Tamsin zowat de zaal uitgesleept door personeel, terwijl ze haar excuses aanbood en uitlegde dat ze het syndroom van Asperger heeft. Mensen met asperger hebben moeite met sociaal contact en communicatie.Sommige bioscoopgangers applaudisseerden toen de vrouw uit de zaal werd gezet, maar anderen liepen juist uit protest weg. Ze vonden dat de vrouw onredelijk werd behandeld.Het verhaal van Tamsin verscheen in allerlei Engelse media, zoals de BBC en The Guardian. Ook op sociale media spraken veel mensen hun walging uit van het optreden van het bioscooppersoneel.De bioscoop heeft excuses aangeboden en zegt training aan medewerkers te geven om beter om te gaan met dit soort situaties. "We zaten verkeerd", zegt een woordvoerder namens de bioscoop.Ook in Nederland zijn er voorbeelden van mensen die vanwege hun harde lach de zaal uit zijn gezet. In 2015 heeft cabaretier Jochem Myjer een bezoeker verzocht de zaal te verlaten vanwege zijn superharde lach. Myjer zou hierdoor concentratieproblemen hebben gekregen.Ook cabaretier Theo Maassen zette in 2016 een vrouw de zaal uit vanwege haar irritante lach.