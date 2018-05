Pekelder dealers tegen agenten in burger: Drugs kopen?

Twee drugsdealers in Oude Pekela maakten maandagmiddag de fout van hun leven: ze probeerden hun handel te verkopen aan twee agenten in burger. Toen ze dat door hadden, sloegen ze op de vlucht en ontstond er een wilde achtervolging.Daarbij vloog de auto van de mannen, een Volkswagen Golf, uit de bocht. Een van de inzittenden kon snel worden aangehouden, vlakbij de watertoren aan de Winschoterweg.Een ander probeerde te voet te vluchten, maar kon even later ook worden gearresteerd.Een politiewoordvoerder zegt dat de agenten in een onopvallende politieauto surveilleerden in Oude Pekela. ,,Ze zijn lid van het politieteam grensoverschrijdende criminaliteit. Ze werden aangesproken door de mannen met de vraag of ze drugs wilden kopen.''De politie wil de identiteit van de mannen nog niet vrijgeven. Ze zijn meegenomen naar het bureau.De achtervolging zorgde voor veel commotie in Oude Pekela. Veel mensen kregen er wat van mee. Meerdere politiewagens spoedden zich naar het dorp.