Dubbel pech: parkeerboete tijdens wachten op Wegenwacht

Dubbel pech voor een vrouw in Amsterdam: haar auto ging kapot, en ze kreeg ook nog een boete. Ze had namelijk geen parkeerkaartje gekocht tijdens het wachten op de ANWB Wegenwacht. Ze is nog naar de rechter gestapt, maar dat heeft niet geholpen.



'Overmacht' noemde de vrouw het. Met haar kapotte auto stond ze op de weg, dus werd besloten om de auto naar een parkeerplaats te duwen. Toen ze daar stond te wachten, gaf een agent haar een boete van 38 euro. Ze had namelijk geen parkeergeld betaald.



Ze was het er niet mee eens, en besloot een zaak aan te spannen tegen de ambtenaar die de boete had uitgedeeld. Maar van de rechter kreeg ze ongelijk. "Eiseres had, ondanks de autopech niet kunnen concluderen tot vrij parkeren", stond er in het vonnis. Oftewel: ook met een kapotte auto moet je parkeergeld betalen.



Omdat het geen noodsituatie of spoedeisende situatie was vond de rechter het geen 'overmacht'. De vrouw kon namelijk gewoon geld in de meter gooien. De rechter zei wel begrip te hebben voor de situatie, maar vond dat niet genoeg om gratis te mogen parkeren.

Reacties

02-05-2018 17:22:05 stora

Stamgast



WMRindex: 10.206

OTindex: 1.200

Eigenlijk ben ik nu benieuwd hoe de rechter vonnist tegen die gast die wil schreeuwen op de Dam tijdens de 1 minuut stilte.

Het zou toch van de zotte zijn als de rechter dat zou toestaan.

02-05-2018 17:44:22 TazDevil

Senior lid

WMRindex: 190

OTindex: 129





En anders een wielklem aanschaffen, die erop zetten, en als de ANWB dan is geweest, die er weer afhalen. Jammer is alleen wel dat die dingen een hoop geld kosten In dat geval voortaan maar de auto midden op de weg laten staan, desnoods midden op de trambaan, want ja parkeren kost geld.En anders een wielklem aanschaffen, die erop zetten, en als de ANWB dan is geweest, die er weer afhalen. Jammer is alleen wel dat die dingen een hoop geld kosten

02-05-2018 17:54:51 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.056

OTindex: 28.608

betaald parkeren in Nederland, dat weet wat....

02-05-2018 20:37:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.924

OTindex: 3.398

@TazDevil : Valt mee, ik heb een tweedehandse voor 15 gekocht.

