Sikh-echtpaar mag geen blanke baby adopteren

Het Britse echtpaar Sandeep en Reena Mander mogen geen blanke baby adopteren. Het adoptiebureau in hun regio weigert hen op een wachtlijst te zetten.



Sandeep en Reena Mander zijn geboren in Groot-BrittanniŽ, maar hebben een sikh-achtergrond. Tegen de krant The Guardian zeggen ze dat ze de kans willen om een kind te adopteren van elke etnische achtergrond. Maar het adoptiebureau weigert dat.



Het paar kreeg te horen dat er alleen blanke kindjes waren die geplaatst konden worden en dat daarom de voorkeur uitging naar blanke Britten of Europeanen. Ze mochten zich niet registreren als potentiŽle adoptie-ouders.



Volgens de Britse commissie voor gelijkheid is het belachelijk dat de sikhs geen blanke baby mogen adopteren. "Er zijn baby's die een liefhebbende familie nodig hebben, Sandeep en Reena kunnen een kind een beter leven geven. Hen afwijzen vanwege hun culturele achtergrond is ronduit verkeerd'', zegt de directeur van de commissie.



Juridische experts hebben al verbijsterd gereageerd. In 2014 is in Groot-BrittanniŽ een wet aangenomen die een eind maakte aan het selecteren van adoptie-ouders op etnische gronden. Met andere woorden: ouders van alle achtergronden mogen kinderen met alle achtergronden adopteren.



Zelfs de Britse premier Theresa May heeft zich met de zaak bemoeid. Ze heeft een brief geschreven aan het adoptiebureau, maar die houdt nog steeds voet bij stuk. Het echtpaar probeert het nu via een ander adoptiebureau.

02-05-2018 12:41:24 merlinswit

Wat een raar bureau. Het gaat om hoe mensen met kinderen om gaan. Niet (direct) om het geloof dat ze aanhangen of hunmetnische achtergrond. Als dit koppel op natuurlijke wijze kinderen krijgt, kraait daar toch ook geen haan naar!

