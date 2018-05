Studenten ge-evacueerd vanwege gasgeur, oorzaak blijkt doerian

Een verdachte gaslucht veroorzaakte gisteren kortstondige paniek in een universiteit in Melbourne, AustraliŽ. Meer dan 500 studenten en leraren werden geŽvacueerd toen de geur de lokalen binnendrong. De bron van de stank bleek echter niet gevaarlijk, maar gewoon bedorven fruit.



Een rottende doerian om precies te zijn. Dat is een stuk fruit dat al bekend staat om zijn penetrante geur zůnder dat het fruit aan het rotten is. De geur van de vrucht uit Zuidoost-AziŽ wordt door wetenschappers beschreven als een mengeling van "terpentine, uien en een beetje gedragen sportsok".



De studenten en leraren werden door de politie uit het gebouw begeleid. Daarna deed de brandweer onderzoek en ontdekte de rottende doerian in een kast in de universiteitsbibliotheek. De geur had zich verspreid via het airconditioningsysteem.



Het gebouw is inmiddels weer geopend. En de doerian is weggegooid.

