Amsterdamse automobiliste drie keer opzettelijk aangereden op snelweg

Een automobiliste (28 ) uit Amsterdam is zaterdagmiddag op de A27 drie keer opzettelijk aangereden door een bestuurder van een auto met een Belgisch kenteken. Ze heeft aangifte gedaan, de politie behandelt de zaak als poging tot doodslag.



De vrouw reed met ongeveer 120 kilometer per uur toen de auto achter haar drie keer bewust tegen haar aanreed. De wagen met de Amsterdamse en twee passagiers belandde op de rechterbaan. De andere auto bleef achter haar rijden tot zij bij Meerkerk het terrein van een benzinestation op ging. Het voorval vond plaats op de A27 tussen Geertruidenberg en Werkendam en de politie is op zoek naar getuigen.

02-05-2018 09:16:41 Mamsie

Oudgediende



Ze heeft aangifte gedaan, de politie behandelt de zaak als poging tot doodslag.



Het lijkt mij meer een pure moordpoging!

