Politie vraagt Scheveningen om hulp: Wie weet een naam voor dit gouden trio?

De politie in Scheveningen heeft bij een vrijgezellenfeest drie goudvissen in beslag genomen. De dieren staan nu op het bureau, maar hebben nog geen naam. Wie weet hoe de vissen moeten gaan heten, kan dat via Facebook aan de politie laten weten.



De politie werd vrijdag naar de Renkenstraat gestuurd, waar ongeveer tien Belgen rondliepen in viskostuums. Ze hadden ook vissenkoppen op. 'Nu was dat natuurlijk niet zo raar op Koningsdag, maar een van deze personen had ook een aquarium bij zich met daarin goudvissen.'



De 'vrijgezel' bleek de goudvissen als cadeau te hebben gekregen. 'Niet echt wenselijk, dus werd er besloten de goudvissen mee naar het politiebureau te nemen.'



Volgens de politie werden de goudvissen op het bureau met open armen ontvangen. Het gouden trio staat op 'een mooi plekje'. Suggesties voor namen kunnen hier worden gedaan.

01-05-2018 15:52:00 stora

Zo kom je ook aan je spullen.

Je neemt het in beslag en zet het op je werkplek.

Veel verschil met een inbreker of winkeldief is er eigenlijk niet.

01-05-2018 16:31:35 Jura6

Wat dacht je van Fi, Bo en Nacci?



Fibonacci, the golden ratio.*

Ik zie nu op FB dat ze al zijn voorzien van namen. Uiteraard is het Amalia, Alexia en Ariane geworden.



01-05-2018 16:56:49 stora

Dan kunnen ze in ieder geval hun eigen naam zeggen. @Jura6 , ik zou ze BOB BOB en BOB noemen.Dan kunnen ze in ieder geval hun eigen naam zeggen.

01-05-2018 17:22:45 Mamsie

De 'vrijgezel' bleek de goudvissen als cadeau te hebben gekregen. 'Niet echt wenselijk,



Wie bepaalt dat?? Wie bepaalt dat??

