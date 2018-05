Boete voor tulpenfoto's vanaf de vluchtstrook

Een man uit Almere heeft maandag een boete gekregen, omdat hij onnodig over de vluchtstrook van de A6 reed. De politie kreeg de bestuurder bij parkeerplaats De Lepelaar in het oog.



Volgens de politie vertelde de bestuurder dat hij op de vluchtstrook reed omdat zijn vrouw foto's van de bloeiende bollenvelden wilde maken. Omdat agenten ook een alcohollucht roken en de vrouw een bierblik in haar handen had, controleerde de politie ook of de man gedronken had.



Uit een ademanalyse op het bureau bleek dat de bestuurder bijna twee keer meer had gedronken dan is toegestaan. De man kreeg hiervoor een rijverbod van drie uur opgelegd en kan ook nog een boete verwachten.

Reacties

01-05-2018 17:12:53 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 230

OTindex: 4

S En zijn de foto's die mevrouw heeft gemaakt ook in beslag genomen ???

01-05-2018 17:16:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.248

OTindex: 62.287

Foto's maken met een telefoon is tegenwoordig heel gewoon maar foto's maken met een bierblik.... daar kijk ik van op!

01-05-2018 17:24:21 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.852

OTindex: 29.521

@Mamsie : Ze wierp ook nog een blik op de bollenvelden, dat was bekeuring nummer drie.

01-05-2018 17:31:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.150

OTindex: 17.515

@Sjaak : Vooral milieuverontreiniging door het werpen van blikken en ander afval dient streng te worden bestraft

