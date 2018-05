Bedacht in de kroeg: vrienden maken speedboot van Audi A4

Drie Limburgse vrienden hebben een Audi A4 omgebouwd tot een speedboot.Het bijzondere bouwsel is zaterdag te zien in het L1-programma Óngerwaeg Johan Adriaans bedacht de opvallende boot toen hij met twee kompanen in de kroeg stond. Onder het genot van een biertje ontstonden op de achterkant van een viltje de eerste schetsen.Na heel wat uren 'knutselen' in Maasbracht rolde er een tot speedboot omgebouwde Audi A4 Cabrio van de band. "Dit is echt uniek", vertelt Adriaans. "Nog niet eerder is een volledige auto in een boot gebouwd." Want dat is wat de mannen hebben gedaan. Ze bouwden een romp en hebben daar de auto, met de nodige technische aanpassingen, ingebouwd.De panelen in het dashboard van de auto zijn vervangen door de instrumenten van de boot. De handrem is vervangen door de gashendel. De boot heeft 150pk én twee zijspiegels, want die hebben ze aan de auto laten zitten.De mannen stonden met hun boot al op een grote bootshow in Düsseldorf. Daar trokken ze de aandacht en vonden ze zelfs een koper. "Eind juli komt iemand uit Zweden hem ophalen", zegt Adriaans in het programma. Hoeveel ze ervoor hebben gevangen, is niet duidelijk. "Vanaf 100.000 euro", luidt het antwoord.De bedoeling is dat er meer van dit soort boten gaan rondvaren. De drie kompanen zijn nu bezig om een Audi A5 om te bouwen tot speedboot.