27-jarige vrouw verstopt geladen vuurwapen in vagina

Een 27-jarige Amerikaanse vrouw die in september bij haar arrestatie een geladen vuurwapen in haar vagina verstopte, heeft schuldig gepleit aan wapen- en drugsbezit. Zij riskeert een celstraf die kan oplopen tot 25 jaar.De vrouw werd met een man (29) opgepakt bij een verkeerscontrole op een snelweg. In het voertuig trof de politie een hoeveelheid hero´ne en xtc-pillen aan.De vrouw werd overgebracht naar de gevangenis waar ze uitgebreid werd gefouilleerd. Een vrouwelijke cipier trof daar in de vagina van Witt een geladen pistool van het merk Kimber aan. Volgens de fabrikant weegt een niet geladen exemplaar 380 gram.