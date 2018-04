Parkeerplekje voor scooter te koop: 11.500 euro

Scooterrijders die altijd verzekerd willen zijn van een parkeerplekje dat bovendien overdekt is, kunnen voor 11.500 euro een vakje kopen in een parkeergarage.



Daarmee adverteert de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot op Facebook. Het gaat om een parkeervakje in een ondergrondse garage in de Helmersbuurt. Op de parkeerplek kun je eventueel ook een scooter kwijt.



Ge´nteresseerden moeten wel rekening houden met een maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren die 32 euro bedraagt. Maar dan heb je wel altijd een plekje om je scooter te parkeren. En je weet zeker dat je snorfiets niet 's nachts de buurt wakker maakt als het alarm weer eens zonder reden afgaat.



De prijs van een scooterparkeerplek is een stuk voordeliger dan een vak voor je auto in dezelfde garage. Daar rekent Stadgenoot namelijk 52.500 euro voor.

Reacties

30-04-2018 17:23:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.135

OTindex: 17.509

Ben ik even blij met mijn inpandige garage!

30-04-2018 18:48:08 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.464

OTindex: 2.973

Dat zijn toch on-Nederlandse prijzen hoor. Moet nu alles hier gelijk getrokken worden met bv New York of Londen?



Ik heb er gelukkig nog steeds een voor de deur, voor niets.

30-04-2018 19:07:26 allone

Stamgast



WMRindex: 33.593

OTindex: 64.107

@omabep : het zijn ook geen Amsterdamse prijzen, mijn familie zet daar hun auto gewoon gratis voor de deur

30-04-2018 20:34:03 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.910

OTindex: 3.393

Als ik dat lees, ben ik maar wát blij met mijn oprit, waar ik gratis 4 auto's en/of aanhangers op kwijt kan. (De garage is al bezet voor ander gebruik.)

30-04-2018 21:01:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.240

OTindex: 62.266

@venzje : Wij staan nu met de caravan naast het huis van mijn oudste dochter en met een beetje beleid kunnen en nog wel vier auto's staan. Piepklein huisje, veel buitenruimte.

