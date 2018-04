Volvo totaal vernield op NDSM-Werf

Een opmerkelijk kunstwerk op de NDSM-werf vrijdagmiddag. Kunstenaar Joep van Lieshout liet een auto vernielen.De Volvo moest 'volledig kapotgemaakt' worden door een zwaar voorwerp met een kraan omhoog te hijsen en dat daarna te laten vallen. De stationwagen was ingesloten door hekken en publiek moest achter linten staan.Van Lieshout was tevreden over de eerste klap. 'Het was leuk. Eigenlijk hadden jullie binnenin moeten zitten, dan had je mooie beelden kunnen maken. Ik denk dat we om hem helemaal klaar te maken nog vijftig tot honderd keer moeten hameren.'