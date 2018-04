Burgemeester redt leven man: Iedereen moet leren reanimeren

"Ik wil geen lofuitingen, ik hoop dat iedereen een reanimatiecursus gaat doen." Dat zegt de 33-jarige burgemeester Hanne van Aart uit Loon op Zand. Zij redde gisteren het leven van een verkeersregelaar.Ze wilde niet werkeloos toekijken en heeft gewoon gedaan wat ze kon. De Loonse VVD-burgemeester Hanne van Aart blijft vooral nuchter onder haar heldendaad. Ze wil ook geen lofuitingen over haar optreden ze hoopt dat de gebeurtenis mensen aanspoort een reanimatiecursus te doen.Toch vliegen de pluimen haar om de oren. Op sociale media schrijven mensen: 'groot respect voor uw hulp', 'petje af', 'super gedaan, burgemeester!' Gisterochtend stond Van Aart, de jongste burgemeester van ons land, op het punt de Koningsdagfestiviteiten te openen in haar gemeente, toen recht voor haar ogen een man in elkaar zakte. Het bleek een wat oudere verkeersregelaar, die op dat moment een hartaanval kreeg.Van Aart twijfelde geen moment, deed haar ambtsketting af en verleende eerste hulp. Ze heeft een EHBO-diploma op zak en had vaker iemand gereanimeerd. Omstanders zagen hoe rustig ze bleef. Tegen RTL Nieuws vertelt ze een dag later: "Het is allemaal goed afgelopen. Iedereen zou dit doen. Ik roep ook iedereen op om een cursus te doen." Ze is vandaag weer druk met een werkbezoek.Door de gebeurtenis begonnen de festiviteiten in de Brabantse gemeente wat later dan gepland. "We hebben er met elkaar een mooie dag van gemaakt. Ik wil ook iedereen danken die heeft geholpen. Politie en ambulance waren gelukkig snel ter plaatse", zegt de burgemeester.Volgens het Brabants Dagblad maakt de verkeersregelaar het goed. De man ligt nog in het ziekenhuis en wil graag weer naar huis.Elk jaar krijgen ongeveer 16.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand, blijkt uit cijfers van de Hartstichting. Inmiddels overleeft bijna 25 procent van hen het, mede door hulp van omstanders.