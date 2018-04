Oudste spin ter wereld (43) overleden

's Werelds oudste spin is niet meer. De valdeurspin 'Number 16' is 43 jaar geworden, volgens wetenschappers in AustraliŽ.De spin was onderwerp van een langdurig onderzoek dat Barbara York Main begon in 1974. Zij zag 'Number 16' geboren worden en hield de spin in het wild jarenlang in de gaten. De onderzoekster is inmiddels 88 jaar en haar werk is overgenomen door andere onderzoekers. Die zeggen dat nergens ter wereld een spin bekend is die ouder is geworden.Het vorige record stond op naam van een vogelspin in Mexico. Die werd 28 jaar oud. Dat deze valdeurspin maar liefst 15 jaar ouder is geworden, komt volgens onderzoekers omdat de spin al die jaren in een goed verborgen hol verbleef en daar amper uitkwam. Daardoor verbruikte de spin maar heel weinig energie.Onderzoekster Leanda Mason is verdrietig dat de spin er niet meer is: "We hadden gehoopt dat ze misschien wel 50 zou worden." Het onderzoek naar de spin is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Pacific Conservation Biology Journal.