Hoe de rijkste mens op aarde op 1 dag nog eens 10 miljard euro op zijn rekening mocht bijschrijven

Hij was al de rijkste mens ter wereld, en zag zijn fortuin op één dag tijd nog met 12 miljard dollar (net geen 10 miljard euro) aandikken. Jeff Bezos,

29-04-2018 13:51:34

Godsamme, geef mij daar wat van man. Hoeft niet veel te zijn, een paar ton is voldoende. Dan kan ik eindelijk m'n klotebaan opzeggen en me toeleggen op bepaalde goede doelen. Dan doe ik iets nuttigs (ipv de aandelen van een ander meer waard maken) en bovendien iets dat me werkelijk interesseert! Dat lijkt me een zinvollere besteding dan nog een extra badkamer in zijn huis.



Maar goed, ik zal de enige wel niet zijn die wat van hem wil.