Kim Jong-Un neemt wc met zich mee

In het gevolg van Kim Jong-Un naar de top met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae-In reizen zijn vrouw mee, zijn zusje en zijn toilet. Dat is niet ongebruikelijk voor Kim. Ook als hij binnen Korea op stap is gaat er een Grote Leider-wc mee. Volgens overlopers heeft dat een paar redenen. Om te beginnen is het ondenkbaar dat de halfgod op een wc gaat waar gewone mensen ook gebruik van maken. Maar er is een tweede reden: aan iemands urine en ontlasting zijn een heleboel conclusies te trekken over hoe het met die persoon is. Bovendien worden de urine en ontlasting van Kim voortdurend onderzocht en geanalyseerd om iedere ziekte voor te zijn.



In die lijn is het meer dan logisch dat het mobiele toiletgebouw mee is naar de topontmoeting. De Noord-Koreanen willen er zeker van zijn dat geen enkel spoor van de leider achterblijft waardoor de vijand iets te weten zou kunnen komen over de lichamelijke gesteldheid van hun Leider.

Reacties

28-04-2018 19:57:17 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.536

OTindex: 49

Shit hé!

28-04-2018 20:53:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.222

OTindex: 62.220

Helemaal niet raar.

Ik ben momenteel bij mijn dochter en ik heb ook mijn eigen wc bij me. En mijn eigen bed, en mijn eigen koelkast, zelfs mijn eigen kerel!

28-04-2018 22:27:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.222

OTindex: 62.220

@omabep : Ik hoop dat we jou ook eens onder de luifel tegenkomen!

28-04-2018 22:30:08 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.453

OTindex: 2.973

@Mamsie : Ik ben niet zo'n campinggast maar als je ooit in Zeeland komt ben je van harte welkom.

28-04-2018 23:11:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.222

OTindex: 62.220

@omabep : Er zit een rondje Nederland in de planning....

