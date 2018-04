Blind en afgekeurd, toch wethouder

Daan de Kort is 25, ziet nauwelijks nog iets en wordt wethouder in Veldhoven. De jongste die de gemeente ooit had.Wie de Velhovense politiek een beetje volgt, komt al gauw Daan de Kort tegen. Altijd strak in het pak, zijn haren zorgvuldig geboetseerd. En wie de Veldhovense politiek een beetje volgt, weet: Daan de Kort zit nooit verlegen om een antwoord. Dat hij ooit wethouder zou worden, daar twijfelde eigenlijk niemand aan. Maar dat hij dat nu al wordt, is opzienbarend.De Kort is namelijk pas 25 jaar. Met zijn portefeuille economische zaken en sport wordt hij de jongste wethouder die Veldhoven ooit had. Toch een middelgrote gemeente, met 45.000 inwoners. En dat niet alleen. De Kort heeft een ‘visuele handicap’. Dat wil zeggen: hij ziet nagenoeg niets meer. Dat was tien jaar geleden nog helemaal anders.,,In 2008 ging zag ik plotseling heel slecht”, vertelt De Kort vanuit het gemeentehuis in Veldhoven. Die achteruitgang was slechts een kwestie van een paar dagen. Op de laatste dag werd het echt erg. ,,’s Ochtends fietste ik nog gewoon naar school. Maar op de terugweg merkte ik: ‘dit kan niet meer. Ik durf niet meer te fietsen’.”Na een MRI-scan kwam de diagnose: een zeldzame botaandoening. Een bot in het hoofd van De Kort dat niet zou mogen groeien, deed dat toch, recht tegen zijn oogzenuw aan. ,,Met mijn ogen is niets mis”, legt hij uit. ,,Maar die zenuw is beschadigd. Daardoor wordt het signaal vanuit mijn ogen niet meer doorgegeven aan mijn hersenen.”Dat dwarse bod werd operatief verwijderd. Een zware operatie, volgens De Kort. Maar het leed was geleden, de zenuw onherstelbaar beschadigd. ,,Met die operatie werd volledige blindheid voorkomen. Ik zie nu nog contouren, schimmen. Lezen, schrijven, gezichten herkennen, dat gaat allemaal niet meer. Fietsen en autorijden ook niet.”Een halfjaar later volgde een tweede operatie. Weer een weerbarstig bod dat besloot te gaan groeien. Deze keer kwam zijn gehoorzenuw in de verdrukking. De Kort: ,,We waren er op tijd bij. Ik hoor goed, inmiddels zelfs beter dan iemand die niet slechtziend is. Mijn andere zintuigen compenseren het gebrek aan zicht.”Dat goede gehoor kan De Kort nu goed gebruiken, samen met het vermogen dingen vlug te onthouden, dat hij naar eigen zeggen heeft. Als wethouder zal hij flinke dossierkennis op moeten gaan bouwen.Speciaal voor hem treft de gemeente maatregelen. Zo zal hij spraaksoftware gebruiken om stukken te luisteren in plaats van lezen. En soms zal hij rondgereden moeten worden, maar niet vaker dan nodig. De Kort wil dingen het liefst zelf doen.,,Ik was 15 toen mijn zicht wegviel. Ik merkte om me heen dat veel instanties voor mij wilde bepalen hoe ik mijn leven in moest richten”, aldus De Kort. ,,Het UWV zei: ‘Jij bent afgekeurd. Jij wordt Wajonger. Het Blindeninstituut zei: ‘Jij kan niet meer op een reguliere school zitten. Jij moet bij ons je diploma halen.’”Maar met steun van zijn ouders en het Sondervick college – de middelbare school in Veldhoven waar De Kort op zat – haalde hij zijn havodiploma. Later ging hij bestuurskunde studeren. Ondertussen heeft hij zijn HBO-bachelor gehaald en een Premaster voor een universitair diploma afgerond.LuisterboekDat studeren combineerde De Kort de voorbije jaren met zijn activiteiten voor de lokale VVD. Sinds 2016 deed hij dat als fractievoorzitter. De voorbije gemeenteraadsverkiezingen was hij lijsttrekker.Onder zijn leiding zoekt de VVD vaak de publiciteit. Vorig jaar bood De Kort een motie in braille aan tijdens een raadsvergadering in Veldhoven, de VVD presenteerde het verkiezingsprogramma als luisterboek en elke maand organiseert de partij een borrel, met een speciale gast.Elke activiteit wordt breed uitgemeten op de sociale-mediakanalen van de VVD. En elke activiteit wordt uitvoerig aangekondigd met persberichten.De Kort was ook al regelmatig in Den Haag te vinden. Onder andere om aandacht te vragen voor mensen met een visuele beperking. Mede door zijn inspanningen voerde Veldhoven samen met een aantal andere gemeenten een proef uit. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen richtte Veldhoven een stemhok in, speciaal voor slechtzienden en blinden.Het kenmerkt De Kort. Hij zet zich in voor minderbedeelden en doet dat met een VVD-sausje. Tegelijkertijd is hij zich bewust van de camera’s. Hij zoekt regelmatig de media op. De Kort zit nooit verlegen om een politiek geladen volzin. Dat blijkt ook weer tijdens dit interview: ,,Ik denk vanuit mogelijkheden, maar niet voor iedereen is alles mogelijk.”Vooralsnog lijken de mogelijkheden voor De Kort in ieder geval groot. Dat hij niet zoveel ziet, doet daar weinig aan af.