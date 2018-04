Vrouw in winkel betrapt met 9 kilo chocoladerepen onder haar rokken

De politie van de Duitse stad Braunschweig heeft een 35-jarige vrouw gearresteerd die maar liefst 9 kilo chocoladerepen had gestolen in een supermarkt. De vrouw bleek in totaal 50 pakjes van het snoepgoed onder meerdere lagen rokken te hebben verstopt.



De dievegge werd betrapt toen ze bij de kassa wat andere artikelen afrekende. De caissière kreeg argwaan omdat de vrouw zich verdacht gedroeg, tipte een beveiliger, waarna ze werd overdragen aan de politie. Onderzoek wees later uit dat de vrouw een handlanger had die buiten in een auto zat te wachten. In het voertuig van de 39-jarige medeplichtige bleek minstens 50 kilo chocolade te zijn opgeslagen: repen, losse chocolaatjes in allerlei soorten en maten, luxe bonbons en exclusieve nougat met chocoladecrèmevulling. Alle, illegaal verkregen zoetigheid was verstopt in vijf zakken.



Volgens de politie kon de medeplichtige geen aankoopbonnetjes laten zien. Van de verpakkingen bleken beveiligingsstrips verwijderd die het alarm in winkels af hadden moeten laten gaan. De twee chococriminelen moeten binnenkort voor de rechter verschijnen. Na verhoor van de dieven bleek, aldus de politie, dat ze zelf geen grote liefhebbers van het bruine snoepgoed zijn. ,,Het was niet voor eigen gebruik. Dus is sprake van winkeldiefstal met een commercieel doel: alles doorverkopen.''

