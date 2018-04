Prachtige kwartaalcijfers Facebook Q1 2018, ondanks privacyschandaal, 5 miljard dollar winst

Facebook heeft ondanks het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica een goed eerste kwartaal achter de rug. Het aantal gebruikers van het sociale netwerk groeide met 13 procent tot bijna 2,2 miljard, iets boven de verwachtingen van analisten.



De groei vond vooral buiten Noord-Amerika en Europa plaats. In die werelddelen liep de aanwas van nieuwe Facebookers al eerder tegen een plafond, al komen er nog altijd mondjesmaat gebruikers bij. Opzeggers vanwege de ophef hebben daar niets aan kunnen veranderen. De opzegactie van Arjen Lubach in Nederland, waarbij duizenden gebruikers hun account zouden hebben gewist, viel overigens buiten de verslagperiode.



De voorbije drie maanden werden voor Facebook gekenmerkt door wereldwijde ophef over de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers die via data-analysebureau Cambridge Analytica bij derden terechtkwamen. Topman Mark Zuckerberg ging herhaaldelijk door het stof en beloofde beterschap.



Zuckerberg sprak in een toelichting op de kwartaalcijfers van een “goede start” van het jaar. De omzet groeide van 8 miljard naar bijna 12 miljard dollar en de kwartaalwinst steeg van 3 miljard naar 5 miljard dollar.



In totaal legde Cambridge Analytica de hand op gegevens van zo’n 87 miljoen Facebookgebruikers, voornamelijk Amerikanen. Het bedrijf zou de persoonlijke informatie onder meer hebben gebruikt om kiezersprofielen te maken voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Facebook werkt aan verbetering bij het omgaan met privégegevens, maar Zuckerberg zei eerder al dat het nog jaren kan duren voor alles op orde is.

