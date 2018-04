Spaanse corruptiebestrijder en regiopresident stapt op na winkeldiefstal

Regiopresident Cristina Cifuentes van Madrid is opgestapt. Er zijn oude bewakingsbeelden van een supermarkt naar buiten gekomen waarop te zien is dat ze potjes anti-rimpelcrème heeft gestolen.



Ze heeft zich altijd geprofileerd als een fel bestrijder van corruptie, maar de laatste weken lag ze al onder vuur omdat ze het zelf niet zo nauw nam met de regels. Zo werd ontdekt dat ze een vals universiteitsdiploma heeft, met vervalste handtekeningen. Daarover zou ze volgende week door de oppositie worden ondervraagd.



Cifuentes pleegde de diefstal in 2011, toen ze vicepresident van het regionale parlement van Madrid was. Op de beelden is te zien dat ze door een beveiligingsmedewerker wordt meegenomen naar een aparte ruimte in de supermarkt. Daar haalt ze de niet betaalde potjes crème uit haar tas. Die potjes kostten samen 40 euro.



De beveiliger herkent haar niet. Twee agenten, die later aankomen, herkennen haar wel en geven haar de mogelijkheid om na betaling van de 40 euro via de achteruitgang van de supermarkt te verdwijnen. Het is niet duidelijk of de agenten worden vervolgd.



Cifuentes spreekt van een lastercampagne, bedoeld om haar persoon te schaden. "Ik wil mijn familie niet langer schaden. Voor familie heb ik besloten af te treden, ik wil ze deze lijdensweg niet aandoen. Dit is de prijs die ik moet betalen voor mijn zerotolerance-politiek gericht tegen de corruptie."



Volgens Cifuentes is de vermeende winkeldiefstal uit 2011 het gevolg van een vergissing. "Zonder het te willen nam ik producten uit de supermarkt mee. Ik heb ze uiteindelijk gewoon betaald. Natuurlijk maakt een mens allerlei soorten fouten. Ik heb ook weleens door een rood licht gereden."



Het is nog onduidelijk wie de beelden van de bewakingscamera aan de media doorspeelde. De bewakingsbeelden worden volgens de supermarkt standaard iedere twee weken gewist. Dat is in dit geval niet gebeurd.



Volgens Spaanse media volgt het opstappen van Cifuentes op een directe order van haar partijbaas en premier Mariano Rajoy. Die zei bij het betreden van het parlement: "Cristina Cifuentes heeft gedaan wat ze moest doen. In deze situatie was ze wel verplicht om op te stappen. We hebben haar uitleg gehoord en ik kan alleen maar hopen dat dit soort dingen niet meer gebeurt. Voor de Partido Popular volgt nu een nieuwe periode in het bestuur van de deelstaat Madrid."



De Partido Popular, die een minderheidsregering in Spanje aanvoert, heeft last van een groot aantal corruptieschandalen. Zo zou de partij zwart geld hebben gebruikt om partijcampagnes te financieren. Cifuentes werd herhaaldelijk genoemd als mogelijke opvolger van Mariano Rajoy.

