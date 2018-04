Tientallen auto's vlogen tuin in

Al zeker tachtig keer vloog een auto de voortuin van Janet Nagelhout (53) en haar echtgenoot in. Hun huis ligt naast een scherpe bocht aan de Oostendorperstraatweg in Elburg, waar automobilisten regelmatig harder dan de adviessnelheid van 40 kilometer per uur rijden.



Janet herinnert zich nog de eerste paar keer dat het gebeurde. "Toen hadden we nauwelijks wat door omdat we nog een houten schutting hadden waar ze doorheen reden. De volgende ochtend zagen we dan dat het weer raak was. De automobilisten hadden geen schade, dus die reden regelmatig gewoon door. Maar wij zaten met de gebakken peren."



Het echtpaar besloot dan ook betonnen paaltjes neer te zetten en schakelde de gemeente in. Die plaatste een bord waarop een adviessnelheid van 40 kilometer per uur werd aangegeven voor de bocht en zette een lantaarnpaal in hun tuin. "Maar die paal is afgelopen zondag nog omver gereden", zegt Janet. "Die bestuurder reed zo hard dat hij een stukje verderop ook nog door het hek van onze geitenwei is gereden." De totale schade uit de 35 jaar dat ze er wonen, loopt inmiddels op tot in de tienduizenden euro's, denkt ze.



Haar zoontje van tien hoorde afgelopen zondag als eerste de klap. "Die schrok daar toch flink van. Ik vroeg hem meteen of hij zijn vader wilde halen, omdat ik hem niet erbij wilde hebben. Je weet maar nooit hoe je iemand aantreft na een ongeluk." Door de onveilige verkeerssituatie rondom hun huis begeleidt Janet haar zoontje dagelijks op de fiets naar school. "Ik durf hem gewoon nog niet alleen op stap te sturen."





Wordt toch eens tijd verkeersdrempels te gaan aanbrengen bij die bocht.

