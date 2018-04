Man die middelvinger opstak naar flitscamera's krijgt 8 maanden cel

De Britse bedrijfsleider Timothy Hill (67) deed het meerdere keren: zelfvoldaan zijn middelvinger opsteken naar de flitsers op de A19 in North Yorkshire. Met de 'laser jammer' die hij gebruikte konden de flitscamera's zijn snelheid namelijk niet bepalen. Maar agenten kwamen de brutale overtreder al snel op het spoor, waarna de rechtbank hem veroordeelde tot acht maanden cel.De politie kon er niet om lachen: een man in een witte Range Rover stak tussen 9 en 13 december 2017 diverse keren zijn middelvinger op naar de flitscamera's op de A19. De man bleek zijn wagen uitgerust te hebben met een 'laser jammer', een elektronisch apparaat waarmee je voorkomt dat je geflitst wordt. Het apparaat zorgt er namelijk voor dat de flitscamera's de snelheid van het voertuig niet kunnen meten.En dus dacht Hill dat hij vrijuit ging. Maar omdat de politie ontdekte dat hij zo'n jammer had gebruikt konden ze hem toch voor de rechtbank brengen; voor 'verstoring van de rechtvaardigheid'."Als je onze aandacht wil trekken, dan is herhaaldelijk je middelvinger opsteken naar politiecamera's terwijl je met een wagen met een laser jammer rijdt een uitstekende manier om dat te doen", zegt politie-inspecteur Andrew Forth. "Automobilisten die hun auto uitrusten met jammers voelen zich zelfgenoegzaam - want ze 'winnen' van de politie. Maar wij zien het als bestuurders deze toestellen gebruiken. En we zullen altijd alles op alles zetten om ze voor de rechtbank te brengen."De rechter veroordeelde Timothy Hill tot een gevangenisstraf van acht maanden. Het is een zware voorbeeldstraf die als afschrikmiddel moet dienen voor anderen. Hij kreeg ook een rijverbod van 16 maanden.