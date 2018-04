Staan we straks rechtop in het vliegtuig?

De vliegbranche is er al jaren mee bezig, maar van de grond komt het maar niet. Staand vliegen. In 2003 speelde Airbus al met de gedachte en in 2010 kwam Ryanair met de wens om meer passagiers in een vliegtuig te proppen door staand te vliegen. Anno 2018 is die wens nog steeds geen werkelijkheid, maar er is wel weer een nieuwe stoel ontworpen die het mogelijk maakt.Het Italiaanse merk Aviointeriors, al veertig jaar producent van vliegstoelen, introduceerde deze maand tijdens een grote beurs in Hamburg het nieuwste product voor de vliegtuigindustrie. De gele stoelen (niet geheel toevallig de kleur van Ryanair) staan zo ver rechtop dat passagiers feitelijk op de grond staan.Het ontwerp komt ook bepaald niet uit de lucht vallen, door de staande positie kunnen er tot 20% meer passagiers mee tijdens een vlucht. De stoelen wegen ook nog eens de helft van normale vliegtuigstoelen, wat eveneens de maximale bezetting van een vliegtuig ten goede komt.Het ontwerp is gebaseerd op een door ruiters gebruikt paardenzadel en dat is volgens een topman van Aviointeriors geen toeval. Volgens de topman zitten cowboys immers 'acht uur per dag comfortabel in het zadel'. Zo ver zal het voor passagiers echter niet komen, de nieuwe stoel is specifiek ontwikkeld voor korte vluchten. Het grootste voordeel voor de passagiers is dat de prijzen van vliegtickets nog verder omlaag kunnen als meer mensen aan boord kunnen worden gehaald.Het bedrijf Aviointeriors heeft zelf goede hoop dat de stoelen worden verkocht aan vliegmaatschappijen, maar erkent dat het nog wel even kan duren. Er is nog geen stoel verkocht op dit moment. Deskundigen stellen dat de toename van passagiers op hetzelfde vloeroppervlak mogelijk een probleem gaat vormen voor de snelheid van evacuaties. Ook stippen zij aan dat het maar de vraag is of de veiligheid van passagiers niet in het geding is.Voorlopig heeft geen enkele luchtvaartmaatschappij aangekondigd de Skyrider in de nabije toekomst te zullen gebruiken.