Geen beroep voor man met 241 jaar celstraf: vrijlating pas mogelijk bij 112

Een man die in 1996 een celstraf van 241 jaar kreeg voor een beroving die hij op zestienjarige leeftijd pleegde, heeft bot gevangen bij het Amerikaanse hooggerechtshof. Het hof weigerde volgens Amerikaanse media de cassatie in behandeling te nemen.



Gevangene Bobby Bostic komt pas op 112-jarige leeftijd in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Hij had het hof gevraagd de uitspraak tegen het licht te houden. Uit jurisprudentie zou zijn gebleken dat minderjarige criminelen alleen levenslang kunnen krijgen als ze een moord hebben gepleegd.



Bostic beroofde in 1995 met een vriend een groep mensen die kerstcadeaus naar een hulpbehoevend gezin brachten. Twee slachtoffers liepen schotwonden op. Vervolgens ontvoerden en beroofde het duo een vrouw. Ze lieten haar later gaan en gebruikten het buitgemaakte geld om wiet te kopen.



Het Amerikaans Hooggerechtshof verwierp gisteren het verzoek van Bostic en bevestigt daarmee de zware veroordeling die de man als 16-jarige kreeg. Waarom de zaak niet in behandeling wordt genomen, zei het hof niet. Reden zou kunnen zijn dat Bostic weliswaar een zware straf heeft, maar niet letterlijk tot levenslang is veroordeeld.



De rechter die Bostic destijds veroordeelde, deed dat op basis van 18 afzonderlijke overvallen. De zaken werden niet als één delict gezien, waardoor de straf zo hoog uitkwam. Magistraat Evelyn Baker heeft in het verleden zelf aangegeven dat ze de straf onevenredig hoog vindt.

Reacties

26-04-2018 18:23:14 De Paus

Oudgediende



S Ik vraag mij toch af of het wel zo'n goed idee is dat iemand vrij komt en weer op de maatschappij wordt losgelaten die op zijn zestiende al achttien gewapende overvallen heeft gepleegd.

26-04-2018 18:34:42 Mamsie

Oudgediende



Ik ben blij dat ik geen rechter ben....

26-04-2018 19:11:03 allone

Stamgast



@De_Paus: er staat: 18 afzonderlijke overvallen..

Hoe weet jij dat die allemaal gewapend waren?

Bovendien heeft hij als volwassene -hopelijk- meer verstand dan als tiener.

Iig vind ik dit een extreem hoge straf.



26-04-2018 19:40:37 Samui-Axe





De langste gevangenisstraf ooit uitgesproken was 141.087 jaar voor meervoudige fraude.. Waar? Ach, natuurlijk, Thailand



Dus wat dat betreft niets nieuws onder de zon, ware het niet dat zelfs de indertijd veroordelende rechter zegt spijt te hebben van haar toenmalige veroordelingen:



"Two months ago, the judge who sentenced Bostic said she regretted it. Former St. Louis Circuit Judge Evelyn Baker sentenced Bostic in 1997. But in February, she said in an op-ed that she “deeply” regretted punishing Bostic for his immaturity, and asked the U.S. Supreme Court to give him the chance for reform that she never did."



Zijn maat in het kwaad en hemzelf is indertijd een deal aangeboden 'pleit schuldig en je krijgt 30 jaar opgelegd.' Zijn maat heeft de deal genomen, hij niet, hij dacht er beter vanaf te komen door onschuldig te pleiten.. Helaas voor hem viel dat vies tegen.



Dertig jaar, kans op vervroegde vrijlating? Was toch een betere optie geweest denk ik zo..



