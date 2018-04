Trend op Marktplaats: gigantische bedragen voor een moertje van de Python

De Python, de iconische achtbaan van de Efteling, werd dit jaar bijna volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd. Daar zijn ongetwijfeld allerlei ogenschijnlijk oninteressante schroefjes, moertjes en boutjes bij vrijgekomen. Maar de Efteling wist ze toch moeiteloos te verkopen voor dertig euro per stuk.Het pretpark maakte van vijfhonderd moeren souvenirs die gretig aftrek vonden bij bezoekers. De moertjes werden zelfs voorzien van een echtheidscertificaat. Binnen een half uur waren ze uitverkocht. Vervolgens ging het los op Marktplaats. Maandag was ‘Python moer’ de populairste zoekterm op het platform. Verzamelaars en fans bieden honderden en soms wel duizenden euro’s voor een exemplaar.De Python staat al 37 jaar in de Efteling en is op 31 maart feestelijk heropend. De totale verbouwing van de achtbaan met dubbele looping en schroef (destijds revolutionair) heeft 4,5 miljoen euro gekost.