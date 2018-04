115 fietsen verwijderd in Amsterdam: 54 borden waren niet genoeg

Een woud aan gele borden bij het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam moet mensen waarschuwen dat ze hun fietsen sinds maandag niet meer op die plek neer mogen zetten. Toch heeft de gemeente maandagochtend nog 115 fietsen moeten verwijderen.'54 borden waren misschien toch niet genoeg', stelt bestuurder Roeland Rengelink van stadsdeel Centrum op Twitter. Eerder werd er door sommige Amsterdammers nog lacherig gedaan over de grote hoeveelheid borden.Het bordenwoud was ook presentator Beau van Erven Dorens opgevallen. Hij noemde deze 'gele bordjesbrigade' zelfs 'comedy' op Twitter. Maar de gemeente is nou eenmaal verplicht om zoveel borden te plaatsen. Als er fietsen moeten worden verwijderd bij de start van de werkzaamheden, dan kan het juridisch gezien als er letterlijk bij elk fietsenrek een bord staat.Bovendien bleken alle waarschuwingen uiteindelijk niet voldoende te zijn. 'Tijdens het verwijderen probeerden nog tientallen mensen hun fietsen te parkeren', vertelt Rengelink. Wie een fiets mist na de grote opruimactie, kan terecht bij het Fietsendepot 10 kilometer verderop.