Vrouw raakt uitkering kwijt door Tinder-dates

Het zou je maar gebeuren: je ontmoet een leuke man via Tinder, je hebt twee afspraakjes en niet lang daarna ben je je werkeloosheidsuitkering kwijt. Dat overkwam een vrouw in Nieuw-Zeeland.



De vrouw doet anoniem haar verhaal tegenover de radiozender RNZ. De vrouw is een alleenstaande moeder van drie kinderen. Ze vertelde aan de toezichthouder van het WINZ, dat in Nieuw-Zeeland over de werkloosheidsuitkeringen gaat, over twee dates met een man die ze ontmoet had via Tinder. Daarbij meldde ze ook dat de man allebei de afspraakjes had betaald.



"Maar ik zei hem ook dat ik had aangeboden om voor mezelf te betalen", zegt ze. De toezichthouder had daar geen boodschap aan: als de man betaalt voor haar dates, dan kan ze op hem rekenen voor geld en dat geldt bij het WINZ als een relatie, vond hij. De uitkering kon wat hem betreft dus gestopt worden.



Sindsdien zit ze in de bijstand en voelt ze zich vernederd en gestrest. "Hoe ze tegen me praten, dat is gewoon heel smerig", zegt ze. "Nu heb ik een uitkering en behandelen ze me als oud vuil."



Het verantwoordelijke ministerie heeft zijn excuses aangeboden en zegt dat er sprake is van een misverstand: "We hebben haar uitkering niet opgeschort vanwege de twee dates, om zoiets zouden we nooit stoppen met betalen." Volgens het ministerie was de uitkering van de vrouw gestopt omdat het ministerie te horen had gekregen dat ze met iemand samenwoonde, samen met hem een hypotheek had en dat ze allebei banen hadden. Daarnaast zou ze niet zijn komen opdagen op twee afspraken.



Een verhaal dat volgens de vrouw helemaal geen steek houdt. "Het lijkt alsof ze zich aan het indekken zijn. Mijn telefoon staat altijd aan, ik check mijn e-mails en brieven - ik heb niets van hen gekregen."

T S Wanneer het waar is, is het vrij normaal dat instanties liegen. Zij zullen nooit hun fout toegeven. Alles ligt aan de burgers.



Wanneer het verhaal fake is, is het vrij normaal dat burgers liegen. Zij zullen nooit hun fout toegeven. Alles ligt aan de instanties.

Het lijkt me toch te verwachten dat je, voordat je uitkering stopgezet wordt, een schriftelijke aankondiging daarvan ontvangt, met daarin vermeld een opgaaf van redenen.



Een dergelijke brief laat toch meteen zien welk van deze tegenstrijdige verhalen hier nu waar is?

Waarom geeft ze op dat ze getrakteerd is? Vreemd dat dit in N-Z gedaan wordt, tenslotte moet je toch een relatie op kunnen bouwen, niemand gaat na een eerste ontmoeting gelijk samenwonen, je zult toch af moeten tasten of je ook echt bij elkaar past.

@omabep : Je hoort toch wel eens dat mensen met een uitkering gevolgd worden, om te kijken of ze niet stiekem samenwonen of zwart werken. Dus misschien is ze in het restaurant gezien door de toezichthouder en moest ze verklaren hoe ze een dergelijk etentje kon betalen? Of wilde hij de afschrijving van haar rekening zien?

@omabep : Het etentje wordt dan gezien als een gift en giften moet je, ook in Nederland, aanmelden. Doe je dat niet dan zien ze dat als fraude. En dan kan je de hele uitkering kwijt raken omdat je niet gemeld hebt dat je eten hebt gekregen.

