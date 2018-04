David werd aangevallen door haai, beer en ratelslang

Dylan McWilliams lijkt een engeltje op zijn schouder te hebben. De 20-jarige Amerikaan overleefde donderdag een aanval door een haai. Op zich al bijzonder, maar een jaar eerder was hij al eens aangevallen door een beer, en vier jaar eerder werd hij gebeten door een ratelslang.De beet van de haai, die McWilliams voor de kust van Hawaii aanviel toen die aan het bodyboarden was, kostte hem zeven hechtingen. Zijn verwondingen waren niet levensbedreigend. "Het meest beangstigende was het terugzwemmen", zegt McWilliams tegen Fox News. Hij was bang dat de haai het bloedspoor zou volgen.Geluk, of juist niet?Een jaar eerder werd McWilliams tijdens het kamperen in Colorado aangevallen door een beer. Die beet hem in zijn achterhoofd. Hij wist zich los te rukken en weg te vluchten. Zijn hoofdhuid lag open, maar ook hier kwam McWilliams er genadig van af.Ook vier jaar geleden had hij mazzel toen hij werd aangevallen door een ratelslang. Een beet van deze slang kan dodelijk zijn, maar de hoeveelheid gif die hij in zijn lichaam kreeg, bleek mee te vallen.McWilliams vraagt zich af waarom hem dit toch immer overkomt: "Ik heb ofwel heel veel geluk, of juist niet."