Vliegtuigpassagier krijgt boete, omdat ze appel voor later bewaart

Vlak voor de landing kregen alle passagiers van Delta Airlines een appel aangeboden. Één vrouw had daar niet direct zin in en besloot hem in haar tas te stoppen om later op te eten. Nietsvermoedend kwam ze bij de douane aan. En daar kreeg ze plots een dikke boete.



Crystal Tadlock, die terugvloog van Parijs naar de VS, had de appel in haar handbagage gestopt, maar werd tegengehouden door een douane-beambte: het is verboden om fruit in te voeren naar Amerika. Hoewel de appel nog verpakt was in een zakje met het Delta Airlines-logo erop was de douanier onverbiddelijk. Ze had de appel moeten aangeven en hem alsnog weggooien of opeten was niet genoeg. Tadlock kreeg een boete van 500 dollar, zo’n 400 euro.



De man leek er zelfs genoegen in te scheppen. “Hij vroeg me of mijn trip naar Frankrijk duur was en ik zei ‘ja’,” aldus Tadlock. “Ik begreep niet echt waarom hij het vroeg, maar toen zei hij: ‘het wordt nog veel duurder nadat ik je een boete van 500 dollar geef’.” Bovenop de boete kan de vrouw ook nog haar ‘Global Entry Status’ kwijtraken, het Amerikaanse systeem waarmee reizigers met een laag risicoprofiel sneller door de grenscontrole mogen.



De vrouw vindt het bizar dat Delta Airlines zonder te waarschuwen voor het invoerverbod vlak voor de landing appels uitdeelt. Ook de douane-beambte had wel wat minder moeilijk kunnen doen. Tadlock stapt dan ook naar de rechter.

Reacties

25-04-2018 14:52:52 Mamsie

Werkelijk idioot is dit.

De mensen hadden hiervoor gewaarschuwd moeten worden en die sadistische douanier verdient een heftig functioneringsgesprek!

25-04-2018 14:53:17 Kobrakay

T S Nou volledig terecht dat ze naar de rechter stapt, die douane-beambte mogen ze wel ontslaan met zo'n belachelijk gedrag.

25-04-2018 15:17:18 BatFish

@Kobrakay : Bij de douane heeft ze geen kans. Iedereen die ooit naar de VS heeft gereisd weet dat je geen eten (in elk geval geen vruchten, groenten, vlees, zaden) mag meenemen. De douanier is een lullig huftertje, maar hij staat in theorie volledig in zijn recht. Delta Airlines is een ander verhaal. Als je mensen vlak voor landing een appel geeft is het erg dom dat je mensen niet waarschuwt, dat ze die appels aan boord achter moeten laten als ze die niet meteen opeten.

25-04-2018 16:26:28 Emmo

Het enige bijzondere in dit geval is dat een Amerikaanse het lijdend voorwerp is. meestal zijn het alleen buitenlanders die op een dergelijke wijze op de korrel worden genomen. @Mamsie : Helemaal niet idioot. Het is de daagse praktijk met autoriteiten (de vertegenwoordigers daarvan) in de VS en verscheidene andere landen.Het enige bijzondere in dit geval is dat een Amerikaanse het lijdend voorwerp is. meestal zijn het alleen buitenlanders die op een dergelijke wijze op de korrel worden genomen.

25-04-2018 16:38:31 DrZiggy

Een minuut later stond ik met een vriend te wachten voor de volgende controle. De man kijkt onze richting op en zegt "Sir?" en wij willen samen die kant op lopen. Zegt hij boos "Riep ik jou soms?? Gewoon wachten" en was hij heel strikt in de controles.



Dus uiteindelijk is het gewoon een kwestie van wie je voor je hebt. Sommige zijn normaal, andere zijn eikels. @BatFish : Toen ik zelf naar New York ging had ik dat ook in gedachte. Dus ik gaf netjes aan dat ik nog eten bij me had (krentebollen, cakejes, en ook fruit) en die man keek me echt verbaasd aan dat ik langskwam, dat was helemaal niet nodig omdat het duidelijk was dat het gewoon "snacks" voor in het vliegtuig waren. Ik kon het gewoon meenemen.Een minuut later stond ik met een vriend te wachten voor de volgende controle. De man kijkt onze richting op en zegt "Sir?" en wij willen samen die kant op lopen. Zegt hij boos "Riep ik jou soms?? Gewoon wachten" en was hij heel strikt in de controles.Dus uiteindelijk is het gewoon een kwestie van wie je voor je hebt. Sommige zijn normaal, andere zijn eikels.

25-04-2018 16:45:09 Sjaak

Die gasten op de luchthavens worden bepaald niet geselecteerd op hun vriendelijkheid. Eerder het tegenovergestelde is waar.

