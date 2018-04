Jongen (12) uit Sydney steelt creditcard ouders en vliegt naar Bali

Een jongen van 12 uit de Australische stad Sydney heeft een vakantie naar Bali geboekt met de creditcard van zijn ouders. Op het Indonesische eiland overnachtte hij in een hotel totdat zijn bezorgde moeder hem kwam ophalen.



De jongen besloot op eigen houtje op reis te gaan na een ruzie met zijn moeder. Zij had hem een reis naar Bali verboden. "Maar mijn zoon houdt niet van het woord 'nee'", zegt ze tegen Australische media.



De eigengereide tiener zocht daarom stiekem een luchtmaatschappij op waarmee 12-jarigen zonder begeleiding mogen vliegen. Hij boekte een vlucht naar de stad Denpasar op Bali, vond een hotelkamer en haalde zijn oma met een smoesje over hem zijn paspoort mee te geven.



Vertrokken op de step

Toen hij op een ochtend van huis vertrok om zogenaamd naar school te gaan, reed hij op zijn step naar het dichtstbijzijnde treinstation en reisde naar het vliegveld. De jongen checkte zichzelf in en stapte op een vlucht naar Perth, vanwaar hij verder vloog naar Bali. De 12-jarige kwam zonder problemen door alle paspoortcontroles.



Op het Indonesische eiland meldde hij zich aan bij de receptie van het hotel. De receptioniste vertelde hij dat zijn oudere zus ieder moment kon aankomen.



Zijn moeder ontdekte dat haar zoon weg was toen zijn middelbare school belde dat de jongen niet naar de les was gekomen. Toen ze na een kleine zoektocht ontdekte dat hij op Bali was, vloog ze er meteen naartoe om hem op te halen.



Tegen Australische media zegt ze dat ze geschokt is door het voorval. "Ik kan niet beschrijven hoe het voelde toen ik doorkreeg dat hij alleen in een ander land was", zegt ze. De tiener zelf lijkt zich van geen kwaad bewust. Na zijn reis zei hij: "Het was geweldig want ik had zin in een avontuur."

25-04-2018 12:11:43 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.876

OTindex: 3.383

Tja, je bent jong en je wilt wat. Ik ging dan tenminste nog liftend naar het buitenland, zodat het mijn ouders niks heeft gekost. (En bovendien kwamen ze er zo ook niet achter.)

25-04-2018 12:16:14 stora

Stamgast



WMRindex: 10.123

OTindex: 1.195



Ik wens hem succes, want liften in Nederland is zo vorige eeuw.

Toen ik jong was heb ik ook vaak gelift. @venzje , morgen gaat een student hier liften naar Duitsland.Ik wens hem succes, want liften in Nederland is zo vorige eeuw.Toen ik jong was heb ik ook vaak gelift.

25-04-2018 12:19:17 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.876

OTindex: 3.383





Ik was vorige week in de Pyreneeën en daar is liften nog steeds een heel gebruikelijke aanvulling op het openbaar vervoer.



Ik ben overigens nog steeds geneigd om lifters mee te nemen, maar Nederlanders heb ik inderdaad nog maar zelden in mijn wagen.



Laatste edit 25-04-2018 12:20 @stora : Ik bén ook van de vorige eeuw.Ik was vorige week in de Pyreneeën en daar is liften nog steeds een heel gebruikelijke aanvulling op het openbaar vervoer.Ik ben overigens nog steeds geneigd om lifters mee te nemen, maar Nederlanders heb ik inderdaad nog maar zelden in mijn wagen.

25-04-2018 12:25:10 Samui-Axe

12 jaar? Beetje te oud eigenlijk, maar ik denk toch dat ik 'm een paar pedagogische kletsen om z'n oren zou hebben gegeven.. En hij had zin in een avontuur? Mooi zo jochie, dan kun je nu een krantenwijk nemen en alles terugbetalen. Ook een mooi avontuur!

25-04-2018 12:27:16 allone

Stamgast



WMRindex: 33.455

OTindex: 63.975

@venzje :

liftend naar het buitenland Quoteliftend naar het buitenland



En ja, ik heb vroeger ook veel gelift.

En nu is er BlaBlaCar, zo regel je het online. Ook niet slecht.

Ik ben voor 25 euro van Munchen naar Keulen (mee)gereden..



Laatste edit 25-04-2018 12:33 dat gaat zo lastig, in AustralieEn ja, ik heb vroeger ook veel gelift.En nu is er BlaBlaCar, zo regel je het online. Ook niet slecht.Ik ben voor 25 euro van Munchen naar Keulen (mee)gereden..

25-04-2018 12:32:42 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.876

OTindex: 3.383



Maar vooruit, die was dan ook geen 12 meer.



Overigens bestond in de jaren '70-'80 ook al de Liftcentrale.



Laatste edit 25-04-2018 12:33 @allone : Ach kom, er zijn meer vervoermiddelen dan de auto. Een vroegere vriend van me liftte zelfs de Atlantische Oceaan over per zeilschip en liftte in de VS met (privé)vliegtuigen mee.Maar vooruit, die was dan ook geen 12 meer.Overigens bestond in de jaren '70-'80 ook al de Liftcentrale.

25-04-2018 12:34:18 allone

Stamgast



WMRindex: 33.455

OTindex: 63.975



Zijn duim opsteken in/op de (lucht)haven? Quote:

De 12-jarige kwam zonder problemen door alle paspoortcontroles Hij had zijn paspoort meegenomen, dus waarom niet



Laatste edit 25-04-2018 12:39 @venzje : klinkt leuk, al weet ik niet helemaal hoe hij dat deed..Zijn duim opsteken in/op de (lucht)haven?Hij had zijn paspoort meegenomen, dus waarom niet

25-04-2018 12:49:54 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.876

OTindex: 3.383

@allone : Bijna. Ze hebben daar bij iedere zichzelf respecterende plaats wel een airstrip. Het was daar gewoon een kwestie van mensen aanspreken die het terrein opgingen, vragen in welke richting ze gingen vliegen en of je mee mocht. Zijn ervaring was dat men dat meestal wel leuk vond.

25-04-2018 13:06:45 Samui-Axe





The Hitcher Liften is niet zonder gevaar

25-04-2018 13:44:29 allone

Stamgast



WMRindex: 33.455

OTindex: 63.975





: leven is sowieso niet zonder gevaar @venzje : kan ik me voorstellen @Samui-Axe : leven is sowieso niet zonder gevaar

