Kan een dode man nog een smartphone ontgrendelen?

Wat doe je als je de smartphone van een dode man wilt ontgrendelen? Precies: je gebruikt z'n vinger in de hoop dat het dan alsnog werkt.



De politie van Florida wilde graag informatie inzien op de telefoon van Linus Phillip, die eind maart werd doodgeschoten door een agent. Hij werd volgens de Tampa Bay Times aangehouden vanwege zijn getinte ruiten, maar bij nader inzien rook zijn hele auto naar wiet. Phillip reed daarbij opeens weg en schampte daarbij een van de agenten.



Zij losten daarop een schot, waarna Philip crashte en overleed. Al snel bleek er nog een drugsonderzoek te lopen naar Phillip en daarom leek het de politie een goed idee zijn smartphone nader te bestuderen. Zij gingen hiervoor naar het mortuarium en deden meerdere pogingen om de smartphone te ontgrendelen met de vinger van de overleden man.



Dat lukte niet, maar het veroorzaakte wel een relletje, want verloofde Victoria Armstrong noemde het al snel respectloos dat de politie zo met haar overleden partner omging. Zij had echter geen poot om op te staan, want de politie bleek bij nader inzien niet om toestemming te hoeven vragen voor een dergelijk onderzoek.



Volgens Armstrong heeft niemand de moeite genomen de nabestaanden op de hoogte te stellen. Wat dat betreft zit er volgens Rose wel een luchtje aan de zaak. ,,Hoewel de overledene geen zeggenschap over zijn stoffelijke resten heeft, heeft de familie dat wel'', zegt de hoogleraar.

Reacties

25-04-2018 11:29:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.186

OTindex: 62.134



Quote:

Kan een dode man nog een smartphone ontgrendelen? Alleen als er een dodemansknop opzit, net als in de trein. Ghehehe. Alleen als er een dodemansknop opzit, net als in de trein. Ghehehe.

25-04-2018 12:18:10 stora

Stamgast



WMRindex: 10.123

OTindex: 1.195

Zelfs dood hield die man zijn poot stijf.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: