Vader van 9 kinderen ontdekt choquerend geheim bij banaal bezoek aan dokter

Wat een routinecontrole had moeten zijn, veranderde in een nachtmerrie voor een man uit Sidi Slimane in het noordwesten van Marokko. Al was hij al 35

25-04-2018 10:08:46 Cyberficial

S Ik zou toch even een second opinion nemen of een DNA test doen.



Beetje raar dat men kan vaststellen dat je al 50 jaar die spatader hebt.

25-04-2018 10:34:35 allone

Quote:

gelukkig getrouwd met 9 kinderen mag dat? Quote:

vreemdgaan is een strafbaar feit geen kinderen krijgen is in sommige culturen ook een 'strafbaar' feit, misschien koos de vrouw daarom voor deze optie.



Als het al waar is, want idd



Laatste edit 25-04-2018 10:36 mag dat?geen kinderen krijgen is in sommige culturen ook een 'strafbaar' feit, misschien koos de vrouw daarom voor deze optie.Als het al waar is, want idd @Cyberficial , misschien is deze man gewoon wel de vader van de kinderen, en heeft hij het teelbalprobleem pas sinds kort

25-04-2018 10:35:38 Mamsie

En nu is hij boos op zijn vrouw, terwijl ze hem toch de vreugde van dat grote gezin geschonken heeft.

Hij zou deze vrouw eeuwig dankbaar moeten zijn dat ze hem zo discreet aan het vaderschap geholpen heeft, dat in die cultuur misschien de trots van een man is.

Dat hij nu zo'n kabaal maakt, maakt het allemaal een drama, terwijl hij beter de situatie stil had kunnen houden.

Nu staat iedereen voor schand, hij net zo goed.

25-04-2018 10:36:42 allone

@Mamsie : blijkbaar is niet alleen de bal te heet

25-04-2018 11:24:37 Mamsie

Nee, er mag niemand aanzitten hè!

