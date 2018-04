Amerikaan jarenlang onterecht vast voor moord en verkrachting van 2-jarige

Hij hield altijd vol dat hij onschuldig was, maar werd toch veroordeeld tot de doodstraf. Vincente Benavides (6uit de Amerikaanse staat Californië zat bijna 25 jaar gevangen voor het verkrachten en vermoorden van een 2-jarig meisje. Nu blijkt het bewijsmateriaal vals te zijn.Benavides was op 17 november 1991 aan het babysitten op de 2-jarige dochter van zijn vriendin toen het meisje plots verdween. De man vertelde de politie achteraf dat hij haar uit het oog was verloren en haar later gewond buiten vond. Samen met de moeder van het kind bracht hij haar naar het ziekenhuis, maar daar stierf ze een week later.Een forensisch patholoog oordeelde dat het meisje stierf aan verwondingen die wezen op seksueel misbruik en verscheidene dokters getuigden op het proces tegen Benavides dat de verwondingen het gevolg waren van aanranding. Hij werd op 48-jarige leeftijd opgepakt en ter dood veroordeeld voor verkrachting en moord.Ruim 25 jaar later trokken bijna alle artsen hun verklaring terug. Ze gaven toe dat ze het volledige medische dossier van het meisje niet hadden gezien. Daarin stond dat er geen bewijs was van misbruik toen het meisje in het ziekenhuis aankwam.Op basis van de medische gegevens bleek dat de beschadigingen aan het geslachtsdeel van het meisje zouden zijn veroorzaakt door de behandeling in het ziekenhuis. Inmiddels achten artsen het waarschijnlijker dat Consuelo Verdugo is overleden doordat ze was aangereden door een auto.Afgelopen week verklaarde het Openbaar Ministerie dat het alle aanklachten tegen Benavides zou laten vallen.Eergisteren mocht Benavides, inmiddels 68 jaar oud, de gevangenis van San Quentin verlaten. Vertegenwoordigers van het Innocence Project – die de man hielpen om vrij te komen – tweetten een foto van hem en een van zijn advocaten bij zijn vrijlating.