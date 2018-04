Dove en deels blinde hond ontfermt zich over verdwaald meisje (3)

Max, een dove en gedeeltelijk blinde hond werd zaterdag door de politie van Queensland (AustraliŽ) geŽerd. De hond beschermde een nacht lang een driejarig verdwaald meisje. Ondanks zijn 17-jarige leeftijd, krijgt de hond een plaatsje op het politiekantoor.De politie van Queensland eerde zaterdag Max, een dove hond. De Australische herder beschermde tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag een driejarig meisje in een bos in de landelijke regio. Aurora raakte de weg kwijt en kon het huis van haar ouders niet terugvinden.De hond sliep een hele, regenachtige, nacht naast de kleine Aurora. Het kind raakte vrijdagnamiddag al vermist, maar de zoekacties op het land en vanuit de lucht leverden niets op.Wanneer de zoekacties zaterdagochtend verder gingen, kwam er een hond op de grootmoeder van Aurora afgelopen. Max leidde de grootmoeder uiteindelijk naar haar kleindochter. De politie besloot de vier-potige held meteen een plaatsje op het politiebureau te geven. "Je bent nu een echte politiehond!" Schreef de politie van Queensland op hun Facebookaccount.Tot grote opluchting van haar familie, heeft Aurora enkel een aantal krassen opgelopen. Max heeft haar gedurende die vijftien uur heel de tijd beschermd. "Het gebied rond het huis is behoorlijk steil en het is niet gemakkelijk om daar te lopen," zei hulpcoŲrdinator Ian Phipps van de Australian Broadcasting Corporation. Max toonde zijn loyaal karakter en heeft steeds naast het kind gelopen om haar te helpen en beschermen.