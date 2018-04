Meer dan 10.000 bedreigde schildpadden ontdekt in huis in Madagaskar

Met meer dan 10.000 waren ze, de schildpadden die opeengepakt en in hun eigen vuil ronddoolden in een huis in Toliara op het Afrikaanse eiland Madagaskar. De autoriteiten vielen de woning binnen nadat ze vernomen hadden dat er een verschrikkelijke stank uit het huis kwam. Ter plaatse troffen ze een ongelofelijke scène aan.Overal waar je maar kon kijken zaten stralenschildpadden. De dieren konden amper nog bewegen en leefden in erbarmelijke omstandigheden. ,,De stank van uitwerpselen en urine was overweldigend”, vertelt het hoofd van het milieuagentschap aan National Geographic. ,,Je kan het je echt niet inbeelden. Het was verschrikkelijk. Er zaten schildpadden in de woonkamer, in de keuken en zelfs in de badkamer. Gewoon echt overal in het huis.”In totaal werden maar liefst 9.888 levende schildpadden aangetroffen en 180 dode. Reddingswerkers laadden de dieren in zes vrachtwagens en brachten hen naar een verzorgingscentrum in de buurt. Een week na de ontdekking stierven helaas nog eens 547 schildpadden door vochttekort en infecties.Door het gigantische aantal gevonden schildpadden vrezen de autoriteiten dat er een grote georganiseerde smokkelbende achter zit. Drie verdachten zijn gearresteerd: twee mannen en een vrouw, de eigenares van het huis. De mannen werden betrapt toen het team ter plaatse kwam. Ze waren dode schildpadden aan het begraven in de tuin.Stralenschildpadden zijn een zeldzame soort die enkel op Madagaskar voorkomt. Ze worden beschouwd als een van de mooiste schildpadden ter wereld. Het is illegaal om ze uit hun natuurlijke biotoop te halen. Daarnaast tekenden 182 landen en de Europese Unie een verdrag dat commerciële handel van de soort verbiedt. Toch worden de schildpadden steeds vaker geviseerd door stropers, die hen ofwel lokaal verkopen voor hun vlees of de beestjes naar Azië smokkelen, waar ze veel geld kunnen opbrengen dankzij de mooie gele sterrenpatronen op hun schild.Door stroperij en ontbossing is de populatie van stralenschildpadden in verval. Ze zijn officieel sterk bedreigd. Het is helaas onwaarschijnlijk dat de geredde exemplaren terug in het wild zullen worden uitgezet, stelt de Turtle Survival Alliance, die zich momenteel samen met verschillende dierentuinen over de schildpadden ontfermt. Door de welig tierende stroperij hebben ze een betere kans op overleven in gevangenschap.