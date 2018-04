Wat is dat voor gekrijs? Het is Jade, de eerste kampioen meeuwenschreeuwen

Hoe goed kun jij een meeuw nadoen? Jade van der Lelie als de beste. Zij is gisteren de allereerste Nederlands kampioen 'meeuwenschreeuwen' geworden. Haar optreden was 'meer dan geloofwaardig', volgens de deskundige jury."Dit was echt een schreeuw van een meeuw", zei jurylid Remko Kundersma van Vogelopvang Utrecht. Winnares Jade: "Ik doe op feestjes wel vaker een meeuw na. Grappig dat dit georganiseerd werd. Ik heb veel geoefend en heel veel thee met honing gedronken voor dit NK.ĒDe imitatiewedstrijd is overgewaaid uit Frankrijk en BelgiŽ. Het eerste Nederlands Kampioenschap Meeuwenschreeuwen begon als een 1 aprilgrap, maar kreeg zoveel enthousiaste reacties dat de initiatiefnemers toch maar een zaaltje gehuurd hebben.In het partycentrum 't Dorpsuys in het Utrechtse dorp Cothen barstte het geschreeuw gisteravond los. Een handjevol kandidaten betraden het podium. Jade uit Borculo mocht naar huis met de gouden meeuw en de eervolle titel 'Meeuwenschreeuwer van het jaar'. "Het kan volgend jaar alleen maar beter en groter", laat de organisatie van het NK weten.