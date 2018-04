Universiteit Utrecht: groene aanslagreiniger Action levensgevaarlijk voor katten

In de groene aanslagreiniger van het merk Green Boots zit zoveel gif dat dit gevaarlijk kan zijn voor katten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van Radar op NPO Radio 1. De redactie vroeg de universiteit het middel te onderzoeken na meldingen over katten die brandwonden opliepen na het oplikken van de vloeistof.



"Het actieve bestandsdeel is een in water oplosbare stof die levende cellen beschadigt door verbranding", zegt hoogleraar Ronette Gehring van de universiteit tegen Radar. "Slijmvliezen in de mond van katten kunnen erdoor onherstelbaar beschadigd raken".



De stoffen zijn ook gevaarlijk voor mensen waarschuwt Gehring. "De giftige stof in de flessen is onverdund. Het is absoluut gevaarlijk voor mensen en beschadigt direct levend weefsel als je het binnenkrijgt." Ze vindt dat Action haar klanten hierover beter moet voorlichten.



Dierenarts Bram Kaptein zegt tegen Radar dat hij meerdere katten zag die het middel hadden opgelikt. Het lijkt erop dat er iets in zit dat katten lekker vinden. Ze rollen er doorheen en likken zich vervolgens schoon. Zo krijgen ze het gif binnen.



De ernst van de brandwonden hangt af van hoeveel de katten hebben opgelikt, zegt Kaptein. "Ik heb katten gehad die na een week weer aten, maar bij ernstige verbranding verschrompelt de tong, dan is euthanasie de enige optie."



De Action laat Radar weten het product niet uit de handel te halen omdat het aan alle wetten en regelgeving voldoet. Wel wordt de verpakking van het product aangepast. "Gezien de verhalen willen we zeker iets over dieren toevoegen. We doen dat bij de eerstvolgende productie."



"Mensen moeten op hun huisdier letten als ze het product gebruiken. Hun kat kunnen ze dan beter binnenhouden. Wij willen ook geen dode katten", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Radar.

