Regionale kranten De Persgroep tijdelijk in Denemarken gedrukt door papiertekort

De regionale kranten van De Persgroep en ook het weekendmagazine van het AD worden vanaf mei in Denemarken gedrukt. Het is een tijdelijke noodmaatregel omdat de uitgever kampt met een acuut papiertekort.



Begin dit jaar merkte De Persgroep dat er internationaal een tekort aan papier is. Voor de regionale kranten en het weekendmagazine van het AD werd in Denemarken nog een partij papier op de kop getikt, maar dan moest het wel daar bedrukt worden. Vandaar dat de uitgever tijdelijk uitwijkt naar Denemarken in plaats van het Belgische Lokeren waar de krant normaal gedrukt wordt. Lezers zullen niet al te veel verschil zien, denkt de Persgroep.



Voor de lezers van de Volkskrant-bijlage Sir Edmund zal het verschil zichtbaarder zijn. De uitgever wist voor deze uitgaves de hand te leggen op een restpartij in Duitsland. Maar dit papier is glanzender en kleiner dan normaal. Het aantal woorden in de bijlage daalt daardoor met 10 procent, schrijft de krant. Voor abonnees van Trouw en Het Parool, ook onderdeel van het concern, verandert niets.



De kranten hadden niet gerekend op de schaarste omdat in de jaren hiervoor er juist altijd sprake was van overproductie.

