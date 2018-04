Zelfmoordmier: wetenschappers ontdekken mier die explodeert als verdediging

Wetenschappers hebben in de jungle in Borneo een nieuwe soort mier ontdekt. Eentje die wel een heel bijzondere manier heeft om zich en de kolonie te beschermen voor vijanden. De mier doodt zijn vijanden door een gele smurrie die vrijkomt als ze exploderen.Wetenschappers hebben een nieuwe soort mier ontdekt in de jungle van Borneo. De colobopsis explodens mier kan zijn vijanden doden op een wel heel bijzondere manier. Dat was hetgeen waar de wetenschappers het meest van onder de indruk waren. De mier explodeert en spuit een gele smurrie over zijn vijand. Het is de eerste nieuwe soort exploderende mieren die is ontdekt sinds 1935. Dat staat in de bevindingen van de wetenschappers in het magazine ZooKeys.De mieren doden niet alleen hun vijand, maar ze plegen ook zelfmoord. Hun hele lichaam explodeert tijdens die verdediging. Als de kolonie mieren tegenover een vijand komen zal de colobopsis explodens zijn achterkant naar de vijand draaien en op zijn buik gaan liggen. Hierdoor kan hun lichaam volledig uit elkaar scheuren en komt de dodelijke gele stof vrij, die achteraan hun lichaam wordt opgeslagen.Alice Laciny, een entomoloog uit Wenen, verteld aan de Britse krant The Guardian dat de kleine mieren in de toppen van de bomen leven en dat de insecten zichzelf opofferen om andere en grotere leden van de kolonie te beschermen. Volgens haar beschrijving heeft de gele smurrie een opvallende, maar niet onaangename geur heeft die een beetje doet denken aan curry.De mieren zijn niet de enige met zelfmoordneigingen om de rest van de kolonie te beschermen. Ook bijen doen dit. Als een bij steekt als die zich bedreigd voelt, sterft die ook. Niet alle colobopsis explodens kunnen trouwens exploderen. Het zijn enkele de werkers, die de grotere leden van de kolonie moeten beschermen, die zichzelf opofferen.