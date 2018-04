Nog steeds geen dochter: gezin uit Michigan krijgt veertiende zoon

Ze hadden na dertien zoons hun zinnen gezet op een meisje, maar het is Jay en Kateri Schwandt uit de Amerikaanse staat Michigan weer niet gegund: woensdag hebben ze voor de veertiende keer een zoon gekregen, meldt een lokale nieuwszender.



Net als bij hun andere zoons, wilde het gezin uit Rockford het geslacht van tevoren niet weten. De vader zei eerder dit jaar nog dat hij het fantastisch had gevonden als het een meisje was geworden, maar had al een vermoeden dat een jongetje voorbestemd was.



De jongen weegt 3,7 kilo en is 51 centimeter lang. De ouders weten nog niet welke naam ze hem geven.



Jay Schwandt zegt dat hij geen nieuwe kinderen meer wil, al zei hij dat na nummer dertien ook.

Reacties

23-04-2018 12:13:27 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.134

OTindex: 9.758

S Ja maar de vijftiende keer heb je toch weer 50 % kans op een meisje, dus mevrouwtje .......

23-04-2018 12:30:14 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.832

OTindex: 29.433

Die man kan kennelijk alleen maar zaad producren dat jongens maakt. Het is namelijk de vader die het geslacht bepaalt.

23-04-2018 12:40:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.164

OTindex: 62.116

Quote:

Jay Schwandt zegt dat hij geen nieuwe kinderen meer wil, al zei hij dat na nummer dertien ook



En zijn vrouw, heeft die ook iets te willen na veertien zwangerschappen én veertien bevallingen? En zijn vrouw, heeft die ook iets te willen na veertien zwangerschappen én veertien bevallingen?

23-04-2018 13:17:07 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.134

OTindex: 9.758

S onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen."

De wijze woorden van apostel Paulus. @Mamsie : "Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen."

23-04-2018 15:15:18 Woefsel

Quote @De_Paus:

Ja maar de vijftiende keer heb je toch weer 50 % kans op een meisje, dus mevrouwtje .......



Ik betwijfel het eigenlijk. Het meest logisch lijkt mij dat er via crossing over iets mis is gegaan bij het X chromosoom van de man. Elk dochtertje zou dan eindigen in een spontane abortus in vroeg stadium en er kunnen alleen maar jongetjes geboren worden. Ik betwijfel het eigenlijk. Het meest logisch lijkt mij dat er via crossing over iets mis is gegaan bij het X chromosoom van de man. Elk dochtertje zou dan eindigen in een spontane abortus in vroeg stadium en er kunnen alleen maar jongetjes geboren worden.

23-04-2018 15:19:48 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.184

OTindex: 172

S



Net zoals ook al eens 32x achter elkaar rood is gevallen bij roulette. Dat gebeurt gewoon wel eens.



Laatste edit 23-04-2018 15:20 @Woefsel : Met miljarden mensen en ruim 350.000 geboortes per dag, is het helemaal niet gek dat er ooit 14jongens achter elkaar geboren worden bij hetzelfde gezin.Net zoals ook al eens 32x achter elkaar rood is gevallen bij roulette. Dat gebeurt gewoon wel eens.

23-04-2018 18:39:00 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 63.884

OTindex: 28.555

de kans is groot dat die mensen volgend jaar met kind 15 WMR halen, weer een jongen....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: