Robotarmen zetten Ikea-meubels in elkaar, zonder ruzie

Onderzoekers van de Nanyang Technological University in Singapore vroegen zich af of zij met alleen maar bestaande onderdelen een robot konden maken die Ikea-meubels in elkaar zet. Dus namen de onderzoekers twee industriŽle robotarmen die veel in fabrieken worden gebruikt.De robotarmen zijn voorzien van 3D-camera's, zodat ze Ikea-onderdelen beter kunnen herkennen. De grijpers dan de robot hebben druksensoren gekregen, zodat ze de kleine, tere onderdelen van meubels niet kapot knijpen.Daarna hebben onderzoekers de robots geprogrammeerd zodat ze onderdelen herkennen, weten welke onderdelen in elkaar moeten en in welke volgorde. "De robot vogelt zelf tijdens het bouwen uit hoe het dat doet", zegt hoofdonderzoeker Quang-Cuong Pham.Bij de IKEA hebben de technici vervolgens een paar eetkamerstoelen gekocht, model Stefan ŗ 19,95 per stuk. Na een aantal mislukte pogingen lukte het de robotarmen om de stoel in 20 minuten en 19 seconden in elkaar te zetten. Volgens Ikea doet een mens gemiddeld zo'n 10 tot 15 minuten over het in elkaar zetten van de Stefan-stoel.Het lukte de robots niet meteen. "We hebben vier stoelpaketten gekocht, een paar zijn kapot gegaan", aldus Pham. De robots kunnen vooralsnog alleen het stoelframe met pluggen in elkaar zetten. Voor het vastdraaien van schroeven hebben de robots nog een paar maanden training nodig.Het grootste verschil met mensen is vooralsnog dat de robots tijdens het bouwen geen enkele keer ruzie hebben gekregen.