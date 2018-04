Shocktheater: gratis naar binnen met hakenkruis, anders krijg je davidsster

Wie een hakenkruis draagt, mag morgen gratis het theater in om de premičre van het stuk Mein Kampf te zien; wie zonder het naziteken komt, moet betalen en een davidsster dragen. De opzienbarende actie is een idee van een theater in de Duitse stad Konstanz.



De kritiek op de leiding van het theater is niet mals, maar directeur Christoph Nix en de regisseur van het stuk wijzen die van de hand. Zij vinden dat theater moet provoceren en opschudding moet veroorzaken. Opmerkelijk detail: de dag van de premičre is de verjaardag van Adolf Hitler.



"Theater heeft de opdracht om praktische aanwijzingen voor discussie, voor strijd te bieden. Dat is nou precies de bedoeling van mijn voorstelling", zegt regisseur Serdar Somuncu. "Wij hebben vanaf het begin gezegd: wij willen niet dat toeschouwers op afstand beleven wat er in de vorige eeuw is gebeurd. Wij willen de toeschouwers duidelijk maken dat het hier op dit ogenblik weer gebeurt."



De Duits-Israëlische Vereniging en de Vereniging voor christelijk-joodse samenwerking zien het evenement helemaal niet zitten. Zij bieden de theaterliefhebber daarom nog een derde mogelijkheid: kom gewoon niet.



De politie is bang dat neonazi's de gelegenheid aan zullen grijpen om massaal naar Konstanz te komen.



Overigens is het in Duitsland verboden om een hakenkruis te dragen.

@De_Paus: Ach, ze waren beiden nog kinderen. Hoe konden ze ook beter weten....

ben het ermee eens dat theater moet provoceren om mensen aan het denken te zetten, maar er zijn grenzen....

