Oma aangehouden voor publiekelijk aftuigen kleinzoon (3) in winkelcentrum

De politie in Hoofddorp heeft vrijdagmiddag een vrouw aangehouden die haar 3-jarige kleinzoon in het openbaar klappen gaf.



Een agent die in zijn vrije tijd door een winkelcentrum liep, zag hoe een jongetje hard werd geslagen door een vrouw. Het geweld was zo ernstig dat de agent besloot zijn collega's op te roepen, schrijft de politie Haarlemmermeer op Facebook.



Na aankomst van de dienstdoende agenten in het winkelcentrum bleek de vrouw de oma van het jongetje te zijn. De vrouw is aangehouden en meegenomen naar het bureau.



Meerdere omstanders zijn getuige geweest van de mishandeling. De politie komt graag met hen in contact. Wie iets heeft gezien, wordt gevraagd de politie te bellen op 0900-8844.

Reacties

21-04-2018 20:15:27 Mamsie

Oudgediende



Wat vreselijk, als volwassene een peutertje stáán! En nog hard ook.

Wat kan zo'n kleintje nou voor vreselijks doen dat het straf verdient!



Ik hoop niet dat ik ooit zover zal zinken dat ik mijn hand zou opheffen naar mijn kleindochter. Dan zou ik de eretitel Oma niet meer waardig zijn!

21-04-2018 21:05:32 De Paus

Oudgediende



