Playmobil-bootje dobbert al bijna een jaar lang rond op zee

Ollie Ferguson en broertje Harry zijn nog niet zo heel oud, maar toch hebben ze al allerlei avonturen die ze samen willen uitvoeren. Een van die doelstellingen was om hun Playmobil-boot op zee los te laten. Een jaar later drijft het speelgoed nog steeds rond.De boot die de naam ‘adventure’ kreeg, vaarde vorig jaar in mei officieel uit in Peterhead. Wat niemand had verwacht was dat het speelgoedje zo ver zou geraken. Van Schotland ging de boot naar Denemarken en eenmaal terug in handen van Ollie en Harry zette het koers richting Noorwegen en Zweden. Op het vaartuig zit ook een boodschap verwerkt dat iedereen die het speelgoed ziet, het in zee moet laten.Dankzij een ingebouwde GPS-chip kunnen de ouders van de twee broertje het schip traceren “De jongens zijn echt zo blij met het project. Nadat ze van school komen, vragen ze altijd hoe het is met het schip”, aldus de vader. Fans die ook op de hoogte willen gehouden worden, kunnen een kijkje nemen op de Facebook-pagina van ‘Adventure’. Volgende bestemming: de Bahama’s.