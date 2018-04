Mysterie: Hoegaarden staat plots vol tuinkabouters

In Hoegaarden staan inwoners voor een mysterie. Plots staat heel de gemeente vol met 750 tuinkabouters. Niemand weet waar de kleine figuren vandaan komen en wie ze daar gezet heeft.Enkele honderden tuinkabouters staan verspreid over heel Hoegaarden aan opritten, voordeuren en brievenbussen. Aan elk beeldje hangt een kaartje met een datum en tijdstip op: zaterdag 21 april van 10 tot 13 uur. Hoogst waarschijlijk zullen inwoners moeten wachten tot het weekend om te achterhalen wat de bedoeling achter de actie is.Op Facebook wordt er volop gespeculeerd over het motief achter deze stunt. Een inwoner vraagt zich af of AB Inbev, dat een brouwerij heeft in Hoegaarden, misschien het kabouterbier ‘La Chouffe’ gekocht heeft. Iemand anders vermoedt dat kleuterschool ‘De Boskabouters’ achter de actie zit.Het is niet de eerste keer dat een dergelijk initiatief ondernomen wordt om de aandacht te trekken. Onlangs stond Gent vol met de boodschap: ‘Wie is Junieth?’. Ook toen moesten inwoners wachten tot de initiafnemers onthulden waarover de stunt ging. In dat geval ging het om een campagne om Internationale Dag van het Straatkind in de kijker te zetten.