Zimbabwe ontslaat 16.000 stakende verpleegkundigen

Zo'n 16.000 verpleegkundigen in Zimbabwe zijn op staande voet ontslagen. Ze waren sinds maandag aan het staken voor een loonsverhoging.



Een aanbod van de regering om bijna 14 miljoen euro te betalen voor achterstallig loon werd door de vakbond afgewezen. Daarna was het geduld van vicepresident Constantino Chiwenga op.



Hij zei dat de actievoerders zich schuldig maakten aan een "politiek gemotiveerd" protest en dat de regering had besloten om ze "in het belang van de patiŽnten en om levens te redden", per direct te ontslaan. Ze worden vervangen door gepensioneerde en werkloze verpleegkundigen.



De vakbond van de verpleegkundigen maant de stakers tot kalmte en bezint zich op een reactie.



In Zimbabwe is het slecht gesteld met de publieke sector. Door slechte economische omstandigheden is het hele staatssysteem in Zimbabwe jarenlang uitgehold.



Ook de gezondheidszorg had daaronder te lijden. De vorig jaar afgezette president Mugabe liet zichzelf dan ook altijd behandelen in Singapore.

