Noorwegen: Nee tegen seks op rotondes

Noorse scholieren die onlangs hun diploma hebben behaald worden met klem verzocht dit niet langer te ‘vieren’ met naaktloperij op bruggen en rotondes. Ook dienen ze zich te onthouden van het hebben van seks op de openbare weg.



In Noorwegen is het traditie dat scholieren zich aan het einde van hun middelbare-schooltijd storten in de ‘Russ’. Naast uitgebreide feesten en drankgelagen schrijft die traditie voor dat de jongeren het publiek gedurende enkele weken ‘verrassen’ met onzedelijk gedrag.



Voor de nationaal transportcoördinator Terje Moe Gustavsen is de maat echter vol. Hij schreef een beleidsstuk met de titel ‘Nee tegen seks op rotondes’. Volgens hem ontstaan er geregeld gevaarlijke situaties op de weg als bestuurders zich rot schrikken van weer een naakte scholier.



Tijdens de Russ zijn er doorgaans tientallen verkeersincidenten, waardoor geregeld gewonden en soms ook doden vallen.

Reacties

21-04-2018 12:51:10 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 225

OTindex: 4

S Nou, dat ik lekker dan, heb ik net mijn auto volgeladen met kampeerspullen, mijn vrouw wijsgemaakt dat ik een teambuilding weekend heb met mijn collega's, met schaamte een doos met 24 condooms gekocht bij de plaatselijke drogist om dit gebeuren eens mee te maken, komt er een verbod op. Tsssssssss, balen hoor.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: