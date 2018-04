Studente gaat de gekste uitdagingen aan om een vliegticket naar huis te kopen

Een Britse studente probeert geld in te zamelen zodat ze haar reiskosten kan betalen. Daarvoor wil ze allerlei gekke uitdagingen aangaan zoals gras eten, wodka drinken en een watermeloen als helm dragen. Met de lijst hoopt ze via crowdfunding haar doel te bereiken.Charlotte Duff studeert momenteel in Maleisië, maar ze zou in mei graag het universiteitsfeest in haar thuisstad Newcastle bijwonen. Een vliegtuigticket kost al snel 692 pond (799 euro). Om de vlucht te financieren, startte ze een crowdfunding-campagne. Ze probeert mensen geld te laten storten door gekke uitdagingen aan te gaan. Elke keer een bepaald bedrag wordt overschreden, onderneemt Charlotte een nieuwe taak. Zo liep ze al een week lang rond met teensandalen en sokken aan en ging ze naar de lessen met een helm gemaakt uit een watermeloen.Hoe meer geld ze inzamelt, hoe gekker de uitdagingen worden. Zo at ze bijvoorbeeld twintig Maleisische slakken, een bord gras en een vissenkop. Tot nu toe kon Duff al 310 pond (358 euro) verzamelen. Als ze het volledige bedrag van 692 pond haalt, staan er nog een aantal gewaagde opdrachten op het programma. Zo zal ze naar de lessen gaan verkleed als een monster, een kwartliter vodka drinken uit een vuile sok en een opgeblazen sumopak dragen tijdens de twaalf uur durende vlucht naar huis.De studente laat aan de krant The Sun weten dat de uitdagingen tot nu toe best meevielen, “buiten het eten van de vissenkop en het gras”, vertelt ze. “Er zijn niet veel clubs op de campus hier, dus op deze manier amuseer ik mezelf en hopelijk ook anderen”, besluit Charlotte Duff. Als de volledige 692 pond niet op tijd wordt ingezameld, worden alle donaties teruggestort.