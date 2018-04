Instagram-model bijna blind na operatie met gekleurde oogimplantaten

Nadinne Bruna had het wel gezien met haar hazelnootkleurige ogen. Het Argentijnse Instagram-model, dat zo'n 200.000 volgers mee laat genieten van alle chirurgische ingrepen die zij ondergaat, besloot voor licht grijs te gaan. Geen lenzen, maar een permanente aanpassing. In Colombia kon ze voor een koopje onder het mes. Met alle gevolgen van dien.De 32-jarige Nadinne en haar tweelingzus Danna maken van het ondergaan van cosmetische aanpassingen hun beroep. Vaak krijgen ze de chirurgische ingrepen gratis of worden betaald om ze op hun Instagram-account aan te prijzen. Het aanpassen van haar oogkleur lijkt Nadinne wel aardig om met haar volgers te delen, schrijft het Britse Daily Mail.Dat oogspecialisten voor de permanente aanpassing waarschuwen, was Nadinne kennelijk ontgaan. Ook het feit dat er in de Verenigde Staten geen arts te vinden is die de verboden operatie uit wil voeren, doet geen alarmbellen rinkelen. Ze vindt uiteindelijk de Colombiaanse arts Eugenio Carbrera bereid haar voor een vriendenprijsje te ‘helpen’.Voor 3.000 dollar kan Nadinne in Bogota haar saaie bruine kijkers vaarwel zeggen. ,,Slechts drie uurtjes vliegen vanaf Miami’’, zegt de Argentijnse. Voor dat bedrag moet ze van Carbrera de behandeling, waarbij gekleurde siliconenplaatjes in haar ogen worden aangebracht, wel aanprijzen bij haar volgers. Een beslissing die haar flink zal opbreken.,,Mijn ogen waren voor de operatie helemaal in orde, wat was ik naïef’’, treurt Nadinne. De conditie van haar ogen gaat na de operatie snel achteruit. Nadinne ziet wazig, haar ogen zijn rood en doen zeer. ,,Mijn pupillen kunnen zich niet meer aanpassen, waardoor ik heel gevoelig ben geworden voor licht.’’ Het zicht in haar rechteroog neemt af tot 20 procent, het linkeroog met de helft.Door het gekleurde implantaat is de druk in Nadinnes oog zo groot geworden dat er schade aan haar oogzenuw is ontstaan. Die beschadiging laat zich niet meer terugdraaien. ,,Mijn leven is verpest’’, vertelt Bruna, die in een zware depressie terecht is gekomen. Ze heeft, naar eigen zeggen, het zicht van een 90-jarige en hoopt maar dat de situatie niet verder verslechtert.Doordat Nadinne constant wazig ziet en haar ogen maandenlang rood en pijnlijk zullen zijn, is het maken van foto’s niet meer mogelijk. Haar bron van inkomsten valt daardoor weg. ,,Ik verdien mijn geld via mijn Instagram-account. Toen mijn ogen rood waren kon ik geen fotoshoots doen en moest ik leven van mijn spaargeld.’’Op eigen kosten vliegt ze twee keer terug naar Colombia. Pogingen om de schade te herstellen mislukken, wat haar er uiteindelijk toe dwingt om hulp in de VS te zoeken. In het Bascom Palmer oogziekenhuis in Miami halen specialisten de implantaten uit beide ogen. ,,Mijn ogen zijn permanent beschadigd, ik moet een hoornvliestransplantatie ondergaan en ik lijd aan staar.’’,,Bij het injecteren van een siliconen plaatje bestaat de kans dat de afvoer in het oog, net als in een gootsteen, verstopt raakt’’, beschrijft dokter Ranya Habash. ,,Daardoor loopt de druk in het oog op, dat ontstekingen veroorzaakt en voor schade in het oog zorgt.’’ De behandelingen zijn niet voor niets verboden in de VS. ,,We hebben de gevolgen op de langere termijn gezien.’’Dokter Carbrera, die de ingreep bij Nadinne verricht, zegt niets van haar problemen en nabehandelingen te weten. ,,Ik weet niets van operaties die later zijn uitgevoerd, of de resultaten daarvan.’’ Aanpakken kan Nadinne de arts niet, omdat ze daarvoor het geld niet heeft. Om anderen voor haar fout te behoeden, waarschuwt ze nu via Instagram voor de gevaren van de operatie.,,Ik ben een sterk persoon, doorgaans zeer dapper en heel slim’’, aldus Bruna. ,,Maar in dit geval ben ik zo stom geweest. Ik vertrouwde de verkeerde persoon.’’ Haar tweelingzus Danna is de afgelopen tijd haar steun en toeverlaat. ,,Mijn zus is een soort moeder voor me geworden. Zij doet alles voor me’’, zegt Nadinne dankbaar.Toch heeft het model haar lesje nog niet geleerd. Ze zegt zo weer onder het mes te gaan. ,,Ik geloof niet dat plastische chirurgie slecht is, ik kende hier alleen de risico’s niet van.’’ Volgende maand laat Nadinne haar borsten verkleinen. ,,Ik heb het afgelopen jaar veel gewicht verloren en daar moet ik echt iets aan laten doen.’’